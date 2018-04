Město pod Matterhornem, kam mají auta vjezd zakázán

Může se hodit Jak se tam dostat Do Zermattu se nejlépe dostanete letadlem do Curychu a potom vlakem nebo autem či autobusem. Vloni v prosinci byl otevřen nový tunel Lötschberg-Basistunnel (34,6 km), který spojuje kantony Bern a Wallis a cesta z Curychu do Zermattu se tak zkrátila o víc než hodinu na 3 hodiny 20 minut. Při cestě autem přes Chur bývají horské pasy v zimě uzavřeny a lze použít převoz auta pod horskými masivy železnicí. Ubytování je třeba rezervovat včas, a to nejen v Zermattu, ale i v Täschi. Důležité weby

www.zermatt.ch

www.alpincenter-zermatt.ch

bergbahnen.zermatt.ch/d/

www.gornergrat.ch



Klikněte na panoramatickou mapku