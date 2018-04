Město, které překročilo stín bomb a strachu. Belfast

Pokud stojíte na místě, živě si to dokážete představit. I díky tomu, že bude při vaší návštěvě Belfastu téměř jistě zataženo. Často tam totiž prší, počasí se mění během pár minut, vyrážet ven bez deštníku se nevyplácí. Stejně tak pít alkohol na veřejných místech: za to hrozí vysoká pokuta 500 liber!



Místní obyvatelé pravidla striktně dodržují, stejně tak si nikdo nedovolí zapálit cigaretu v restauraci či baru. Těch je v Belfastu plno.

Hlavně v centru města narazíte na tradiční irské lokály s dřevěnými lavicemi, kde na vás dýchne minulost i vůně černého piva Guinness či irské whiskey. A také sázkařská mánie - koňské dostihy, to je obvyklý program všech televizí, které visí na zdech v hospodách, jež jsou v Belfastu vyhlášené, stejně jako místní noční život.

Město v noci opravdu pulzuje. Aby ne: polovině obyvatel je méně než 30 let. Nejvíc se bary plní ve čtvrtek, než studenti odjíždějí na víkend, a v neděli, kdy se vracejí. Pokud se do Belfastu vydáte, určitě navštivte The Crown Liquor Saloon, nejznámější bar země, který byl otevřen už v 19. století.