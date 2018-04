Město, které dalo jméno New Yorku

Krok za krokem po Yorku ŽELEZNIČNÍ MUZEUM Specialitkou, již může turista v Yorku navštívit, je železniční muzeum, které nabízí návštěvníkům možnost nakouknout do vagonu královen Viktorie či Alžběty II. nebo si vyzkoušet, jak se sedí v japonském rychlovlaku Šinkanzenu. MUZEUM RICHARDA III. V nejlépe zachovalé bráně Monk Bar je možné navštívit muzeum nenáviděného krále Richarda III., jehož krátká krutovláda je nezapomenutelná díky Shakespearovu dramatu. BRÁNY DO MĚSTA Středověké hradby kolem Yorku se z velké části zachovaly, stejně jako čtyři brány (mezi nimi i Monk Bar aWalmgate Bar), které jsou dodnes používány. OPATSTVÍ V TROSKÁCH Z opatství svaté Marie se zachovalo pouze několik stěn a základové kameny. V rozvalinách roste tráva a tam, kde se dříve modlili mniši, se prohánějí zvědavé veverky. MONUMENTÁLNÍ KATEDRÁLA Minster nebo také katedrála svatého Petra patří mezi největší evropské církevní stavby. Práce na gotickém chrámu trvaly 260 let. Minster je sídlem yorského arcibiskupa, který stojí v hierarchii anglikánské církve hned na třetím místě za panovníkem a arcibiskupem z Canterbury. OSMIČKOVÁ VĚŽ Clifford's Tower je poslední zbytek středověkého hradu, má neobvyklý půdorys ve tvaru osmičky. Kroutí se na uměle navršeném kopečku, jako by chtěla každou chvíli spadnout.