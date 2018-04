Město Göteborg, to je pohoda Severu

Malý Londýn, malá Praha, malý Amsterdam současně? To alespoň říkají o Göteborgu (čte se »jétebork«) i jeho obyvatelé, kteří patří k nejspokojenějším Švédům. Průzkumy totiž ukázaly, že polovina z dotázaných by chtěla žít právě v tomto půlmilionovém městečku na západním pobřeží Švédska. »Zde nechť stojí město,« zvolal na počátku 17. století »Lev severu«, švédský král Gustav II. Adolf a pozval sem Holanďany, kteří v zálivu Götaälv vybudovali zárodek budoucího bohatého přístavu.Bylo to v dobách poslední velmocenské slávy Švédska, které tehdy armádami plavovlasých válečníků určovalo takt třicetileté války. Dnes by tomu na ulicích poklidného a zdánlivě ospalého Göteborgu nikdo nevěřil. Někteří Švédové však žijí v zajetí představ, že jim Praha rabování rudolfinských sbírek ještě nezapoměla. »Opravdu se u vás malé děti straší slovy: Když nebudeš hodný, odnese si tě Švéd?« - ptá se postarší učitelka dějepisu v parku, kde na letním sluníčkem vyhřátých trávnících odpočívají hlavně studenti místní univerzity a nikdo nevěří, že by to byli potomci strašných válečníků. Göteborg je i dnes považován za švédskou bránu do světa, odkud podobně jako v minulosti vyrážejí lodě do světa. A však přestože je město i jedním z hlavních průmyslových center země (sídlí zde například firma Volvo), nedává to o sobě na první pohled znát a zůstává i lákadlem pro příjemné okolí, zabavní parky, koncerty, muzea apod. Hlavní tepnou města je bulvár Avenyn (ve skutečnosti se jmenuje Kungsportsavenyn), který kromě stromů lemují ka várničky, kluby, kina i divadla. Za kulinářským zážitkem je nejlepší se vypravit do některé rybí restaurace, protože Göteborg neleží u moře nadarmo. T i, kteří jsou spíš na sladké, se mohou svěřit dokonce i umění zlatých českých rukou, protože v jedné z uliček ve středu města už před dvaceti lety otevřeli cukrárnu krajánci - maželé Linkovi. Výstavní třída Avenyn vyúsťuje na hlavní göteborgské náměstí Götaplatsen. »Cítím se tu jako na Václavském náměstí,« říká pan Růžička, chorvatský emigrant, jehož jméno a slušná čeština však nenechává nikoho na pochybách, odkud byl jeho pradědeček. A jako v Praze se tu prý svého času cítil i Bedřich Smetana. Götaplatsen je opravdu trochu podobný »Václaváku« - jen není na kopci a místo jezdecké sochy mu vévodí fontána s bronzovým Poseidónem. Právě u ní je každý rok centrum »Göteborgské party«, která naplní okolní ulice hudbou, zpěvem a tancem tříset tisíc lidí. Běžně město, kromě zábavního parku Liseberg s pětasedmdesátiletou tradicí, ovládá příjemný poklid. V e Švédsku totiž vládne poloviční prohibice - alkohol je drahý a prodává se ve zvláštních obchodech. Běžný Švéd tak pije přes pracovní týden »kefír« a teprve v pátek a v sobotu večer se tvoří u nočních klubů fronty. To proto, že každý podnik má stanoven počet hostů, kteří se vejdou. A tak často venku trpělivě čeká několik lidí, až to někoho vevnitř přestane bavit nebo až mu dojdou peníze.ČSA otevřela letos v březnu do Göteborgu přímou linku z Prahy. Létá třikrát týdně: ve čtvrtek a v pátek v 13,05 a v neděli v 19,05.Turistické centrum doporučuje tzv. Göteborgskou kartu - která v sobě spojuje jízdné na městskou dopravu i parkovné a vstupné nejen do šesti muzeí, ale i do zábavního parku Liseberg. Karta vám dokonce umožní výlet lodí skrz přístav k pevnosti Elfsborg. Karta pro dospělé stojí 75 švédských korun a děti pod 17 let ji dostanou za 40 švédských korun.Ve Švédsku panuje nejen částečná prohibice, ale i zákaz nákupu sexuálních služeb.Zájemci hrozí trest v podobě vysoké finanční pokuty nebo dokonce vězení.