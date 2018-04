Město chce chránit ojedinělou lokalitu

"Jde o lokalitu Zichpil a někdejší Židovské město v jejím sousedství," řekl František Kocman, který má na humpolecké radnici na starosti ochranu přírody a památkovou péči. "Zatímco ostatní historické části Humpolce jsou narušeny, v těchto dvou lokalitách se podařilo zachovat zástavbu, jež má navíc vysloveně vesnický charakter," přiblížil předmět žádosti o prohlášení vesnickou památkovou zónou Kocman. "Je to natolik zajímavá lokalita, že nám stojí za to usilovat o její záchranu," dodal zástupce starosty Tomáš Křišťan.

O záchraně cenného architektonického dědictví se v Humpolci začalo hovořit po dvaadevadesátém roce, kdy započaly práce na územním plánu města. Památkáři tehdy upřeli svoji pozornost právě na lokalitu ležící jižně od historického centra města, která stejně jako jiné čtvrtě Humpolce se zde formovala od druhé poloviny sedmnáctého století. Úsilí města i památkářů dostávalo postupně konkrétní obrysy, posledním krokem bylo podání žádosti o prohlášení lokality vesnickou památkovou zónou.

"Žádost by snad mohla být vyřízena v horizontu několika měsíců," odhadl osud požadavku František Kocman. Ti, co záměr podporují, si slibují, že se za přispění režimu památkové ochrany podaří lokalitu zachránit od dalších případných negativních vlivů v budoucnosti a postupně ji také rekonstruovat. Už loni se stala chráněnou památkou opravená synagoga v Židovském městě, několik let trvají práce na záchraně tolerančního evangelického kostelíka v sousedství Zichpili, ty by se nyní rozšířily na celé území.

"Na regeneraci památkových zón vyhlašuje stát různé záchranné programy a přispívá rovněž finančně, určitě by pomohl i zóně v Humpolci. Kromě toho by se zabránilo tomu, aby tam třeba přišel bohatý investor, pozemky vykoupil, starou zástavbu zboural a postavil obchoďák," nastínil přínos památkového chránění Kocman. Město už začalo jednat s majiteli pozemků a staveb v lokalitě, zaznívají úvahy o vykoupení některých opuštěných nemovitostí. "Jednou z úvah do budoucna je připomenout na Zichpili tradici tkalcovství a lnářství ve zdejším kraji. Rozhodně se tady nachází turistická zajímavost, která by měla být zachována," zopakoval Křišťan.