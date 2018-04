Městečko Napier: jako Fénix z popela

Ve stylu art deco byla vystavěna ve městě celá řada místních budov.

Napier, sousední Hastings a okolí v okruhu 40 kilometrů čtverečních se propadlo o více než půl metru a pod ruinami zahynulo 258 osob. Ihned byly započaty práce na obnově města. Napier byl původně vystavěn ve viktoriánském slohu. Městská rada vyzvala řadu architektů, aby se zapojili do plánů na obnovu města. Bylo rozhodnuto, že Napier bude vybudován ve stylu reprezentujícím ducha své doby, ve stylu, který byl představen na výstavě dekorativního umění v Paříži v roce 1925. Napier byl obnoven za tehdy neuvěřitelně krátkou dobu. Počátkem roku 1933 byla většina budov již postavena, a tak se stal alespoň na čas - nejmodernějším městem světa. Město působí velmi osobitým a stylově čistým dojmem. Architektonickou třešinkou na artdecovském dortíku je vstup do administrativní budovy Rothmansovy továrny, dílo architekta Louise Haye. Většina těchto stavebních památek je chráněna Art Deco Trustem, z jehož popudu se v posledních letech každoročně koná v Napieru festival, připomínající jeho »pád« a znovuzrození. Festivalu předchází řada přednášek a seminářů. Samotný festival je ale vyhrazen především zábavě. konají se tu přehlídky historických vozidel, taneční soutěže, pořádají se procházky s výkladem. Unavení těmito aktivitami pak jistě vezmete zavděk nějakou stylovou kavárničkou, kde můžete usrkávat gin s tonikem. Bez oblečení z třicátých let tu ale »díru« do světa neuděláte. Ono by bylo také trochu nepatřičné, když byste tančili při foxtrotových a charlestonových rytmech třeba v džínách a tričku.Na Nový Zéland můžete letět několika způsoby. Jedna cesta vede z Prahy, například s British Airways, přes Londýn, USA do Aucklandu nebo Wellingtonu. Druhá pak z Prahy, např.s Lufthansou přes Frankfurt nebo Amsterdam s mezipřistáním v Singapuru, potom s Qantasem do některého ze zmíněných měst.V zemi je rozsáhlá síť hotelů, motelů a kempů. Levněji se můžete ubytovat u tzv. backpackerů či v hostelech. Více informací na http://www.nz-accommodation.co.nz.