Městečko na střeše republiky se mění

Nejvýše položené městečko ve střední Evropě, jak Boží Dar hrdě pojmenovali jeho obyvatelé, zkvalitňuje služby pro turisty. Donedávna neměly penziony a rodinné domy ani kanalizaci, nyní si mohou návštěvníci Krušnohoří mimo jiné zahrát tenis nebo se vykoupat v krytém bazénu pod Klínovcem. Zásadní změnu však ocení turisté v terénu mezi Kraslicemi a Božím Darem. Tam se pro ně nyní budují čtyři desítky přístřešků. "Přístřešky budujeme pro lyžaře, cyklisty a turisty, abychom na horách v zimě i létě zajistili jejich bezpečnost," vysvětluje náčelník Horské služby Krušné hory Rudolf Chlad. Dva přístřešky již přes patnáct let nabízejí azyl turistům v blízkosti Špičáku. Do nich chodí muži v červených větrovkách při pátrací akci nejdříve. V zimě tam často nacházejí úkryt vyčerpané rodiny s dětmi, které zabloudily. V létě se stávající útočištěm turistů a cyklistů před bleskem nebo změnou počasí. Turisté také v poslední době zaznamenali proměnu Blatenského příkopu, jenž je významnou kulturní památkou na dobu rozmachu hornické činnosti v Krušných horách. Jedinečné vodní dílo z roku 1540 převádělo v obtížném horském terénu vodu z říčky Černé u Božího Daru umělým kanálem až do Horní Blatné. Pro průmyslové a požární účely byl příkop využíván a udržován do konce čtyřicátých let minulého století. "V příštích měsících zbývá dokončit poslední ze tří etap rekonstrukce vodního díla, jehož součástí je naučná stezka," říká pracovnice infocentra Boží Dar Alena Řehořová. Cyklisté si pochvalují nové značení na cyklostezkách, které jsou celkem čtyři sta kilometrů dlouhé a vedou až do sousedního Saska. Zkvalitněním služeb pro turisty je i červencové otevření informačního centra a současně vlastivědného muzea Boží Dar. Po druhé světové válce se Boží Dar stal téměř vylidněnou obcí. Situace se zlepšila až po roce 1971 otevřením hraničního přechodu do tehdejší Německé demokratické republiky. "Od šestnáctého století se význam sídla pod statně změnil a na prahu nového tisíciletí je Boží Dar významným centrem zimních i letních sportů," připomíná starosta Jan Horník.







Božídarské zajímavosti:



* Turisté z rovinatého Nizozemska na sebe často velmi výrazně upozorní v zimě v horách okolo Božího Daru. Rozjaří se alkoholem a vydají se na lyže. Horská služba pak má plno práce s ošetřováním zraněných. Náčelník Horské služby Rudolf Chlad však Nizozemce omlouvá, protože v zemi tulipánů se lyžařskému umění učí obtížně. V létě bývají společensky unavení Nizozemci často slyšet na naučné stezce v blízkosti vlastivědného muzea.

* Koupání v Krušných horách není pro turisty nic výjimečného. Obec Potůčky má krytý bazén stejně jako hotel Nástup pod Klínovcem. Další bude co nevidět otevřen v Božím Daru. První milovníci vodních hrátek by se měli dočkat v září. Bazén bude umístěn v hotelu Praha.

* Velkou předností vlastivědného muzea v Božím Daru je bezplatné vstupné. Raritou muzea je podle slov jeho pracovnice Aleny Řehořové exponát v selské jizbě - dřevěná ruční ždímačka. Muzeum v Božím Daru sdílí prostory s informačním centrem.

* Necelé dvě stovky stálých obyvatel obce mají nyní k dispozici lékárnu. Toto zdravotnické zařízení slouží dva měsíce. Brzy se horalové dočkají také kadeřnictví. Na jeho provozovatele vyhlásil Obecní úřad Boží Dar výběrové řízení. Lidé v nejvýše položeném městečku v tuzemsku se záhy dočkají i kabelové televize. Přípojky na ni jsou již nataženy do hotelů, penzionů i rodinných domků.

* Náčelník Horské služby Krušné hory Rudolf Chlad se vytrvale snaží vychovat návštěvníky oblasti, kteří používají dva stávající turistické přístřešky. Ty vybavila Horská služba už třikrát základními zdravotnickými potřebami a nářadím pro cyklisty či lyžaře, kteří nutně potřebují šroubovák či kleště. Zbylo jen lanko, na kterém bylo nářadí uvázáno. Chlad se nevzdává a chce vybavit nářadím i zdravotnickým materiálem čtyřicet nových přístřešků.