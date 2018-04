Města se chystají na oslavy konce století

Lidé se letos mohou těšit na ohňostroje v hodnotě několika miliónů korun.

Obyvatelé větších měst na severu Moravy a ve Slezsku budou moci strávit letošní výjimečnou silvestrovskou noc nebo alespoň její část společně s přáteli na náměstí před radnicí či kulturním domem. Většina měst totiž investovala peníze z rozpočtu do oslav příchodu nového milénia. Ve spolupráci s městskými kulturními středisky či najatými agenturami připravily radnice zábavné programy, jejichž vyvrcholení bude všude stejné: velkolepý půlnoční ohňostroj. Nejvíc peněz věnovala na oslavy Ostrava. "Město vyčlenilo na program s ohňostrojem jeden a půl milionu korun," řekla mluvčí magistrátu Jolanda Pilařová. "Opava bude stát diskotéka před radnicí, šampaňské na půlnoční přípitek primátora a především ohňostroj asi sto padesát tisíc korun," uvedl náměstek primátora města Václav Klučka. "My neorganizujeme žádný program, pouze půlnoční ohňostroj v hodnotě padesáti tisíc korun. Už hodinu před půlnocí však otevřeme radnici pro zaměstnance, jejich příbuzné, významné osobnosti i další obyvatele města, kteří si budou chtít připít se starostou," uvedla místostarostka Bruntálu Ludmila Navarová. "Podobně jako loni chystáme oslavy v kulturním domě i před ním, které potrvají až do rána. Vystoupí řada známých zpěváků i kapel. Vyčlenili jsme na to dvě stě tisíc korun," řekl starosta Třince Igor Petrov. Na ohňostroj se mohou těšit také obyvatelé Karviné, Frýdku-Místku či Nového Jičína. "Ve dvaadvacet hodin ožije město diskotékou. Slavit se bude na celém náměstí," míní starosta Nového Jičína Pavel Wessely. "Na oslavy, jejichž vyvrcholením bude velký ohňostroj, vyčlenilo město sto deset tisíc korun. Dalších padesát tisíc věnují sponzoři," podotkl. Zatímco například v Ostravě vypuknou oslavy na náměstí před radnicí už ve dvacet hodin, v Novém Jičíně o dvě hodiny později a v Opavě ve 22 hodin 30 minut, v Havířově začne program skoro až před půlnocí. "Loni jsme organizovali zábavu už od patnácti hodin a příliš se to neosvědčilo. Mnoho dětí a mladých lidí se opilo," vzpomíná mluvčí radnice Jan Nováková. "Letos proto vypadají oslavy ve městě jinak." Kdo chce, zaplatí čtyři sta korun za vstupné do společenského domu Reduta, kde město pořádá večer s večeří a tancem, na kterém vystoupí zpěvačka Gábina Goldová. "Stejná zpěvačka bude po čtvrt na dvanáct zpívat venku, kde o půlnoci po krátkém proslovu primátora vypukne ohňostroj. Město na něj vyčlenilo téměř čtvrt milionu korun," uvedla mluvčí Havířova Nováková. Představitelé měst uvedli, že kvůli oslavám budou víc než jindy v pohotovosti policisté i strážníci. Přesto všichni shodně očekávají, že stejně jako loni přivítají lidé Nový rok bez výtržností.