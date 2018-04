Šest měst, která vám zaplatí, abyste se tam přestěhovali

Odliv obyvatel, nulový populační růst, nezaměstnanost a úpadek. To jsou neúprosná fakta, s kterými se potýká řada měst v USA i Kanadě. Ve snaze zvrátit tyto negativní trendy a přežít, snaží se tyto regiony přilákat nové usedlíky za každou cenu. Rozdávají proto půdu, domy a dokonce i peníze.

Pravda je, že přestěhovat se do některých z těchto měst není právě životní výhra v loterii, ale jestli máte podnikavého ducha a trochu smyslu pro dobrodružství, proč ne.

1. Detroit, Michigan

Největší město amerického státu Michigan a ve svých zlatých časech 10. nejlidnatější město Spojených států zažívá v posledních desetiletích velký propad. Městu, kde působí automobilky Ford, Chrysler i General Motors a které se kdysi vyhřívalo na výsluní automobilového průmyslu a zažívalo obrovský rozmach, se dnes přezdívá první město třetího světa v USA. Přispěla k tomu svou měrou i celosvětová krize automobilového odvětví. Z Detroitu se v průběhu let odstěhovala většina bílého obyvatelstva, město trápí vysoká kriminalita a chudoba.

Úřady se snaží nalákat do Detroitu lidi, kteří by pomohli zažehnout nové motory místní ekonomiky. Nově příchozím město dává na výběr nejméně ze stovky vybydlených a opuštěných domů, dokonce vám na jejich opravu nabízí 150 tisíc dolarů. "Některé domy vypadají sice zajímavě, ale není pochyb, že na opravy by padlo víc než 150 tisíc," napsal server thepennyhoarder.com, který toto téma před několika měsíci podrobněji zpracoval.

Absolventům vysokých škol zase úřady věnují první rok po dokončení studií 2 500 dolarů na nájemné, druhý rok pak je to 1 000 dolarů. Těm, kdo se rozhodnou koupit ve městě nějakou nemovitost, nabízejí nevratnou půjčku 20 tisíc dolarů.

Podmínkou, abyste mohli zažádat o některou z těchto nabídek, je pracovat pro jednu z firem, které se tohoto podpůrného programu účastní, např. Compuware, Quicken Loans, Strategic Staffing Solutions. Více informací najdete na webu města www.detroitlivedowntown.org.

2. Aljaška, kdekoli

Aljaška

Cestovatelé, jejichž snem je život na Aljašce, mají šanci. Už od roku 1976 platí Aljaška svým obyvatelům ze stálého fondu každoroční benefity, všichni vždy dostanou stejnou částku. Průměrně je to kolem 1 250 dolarů, nejméně to bylo v roce 1984, 331,29 dolaru, nejvíc pak v roce 2008, 3 269 dolarů. Podmínkou získání této podpory je trvalý pobyt ve státě Aljaška.

3. Lincoln, Kansas

Převážně zemědělskému státu Kansas na středozápadě USA průběžně ubývá obyvatel už od začátku minulého století. Města jako třeba Lincoln, Osbourne či Plainville se rozhodla nalákat nové obyvatele na pozemky zdarma. Podmínky se různí město od města, ale zájemci se obvykle musí zavázat k tomu, že si na novém pozemku postaví dům a budou tam žít po určitou stanovenou dobu, obvykle pět let. Detailně o této nabídce na: www.kansasfreeland.com

4. Saskatchewan, kdekoli, Kanada

Saskatchewan, Saskatoon, Kanada

Saskatchewan, jedna ze tří kanadských prérijních provincií, se snaží přilákat vysokoškoláky. Kanadským i zahraničním absolventům univerzit nabízí 20 tisíc kanadských dolarů pokud se zavážou k tomu, že v některém z měst provincie budou žít a pracovat po dobu sedmi let. Podmínkou je, že jste školu dokončili po roce 2006.

Původně byl program určen pouze Kanaďanům, od roku 2008 se ale vztahuje na absolventy vysokých škol z celého světa. Obnos 20 tisíc se vyplácí v několika splátkách, vždy současně s vyplněním daňového přiznání za daný rok. Více o programu zde

5. Camden, Maine

Pokud chcete podnikat a potřebujete půdu, Camden vám věnuje pozemek o rozloze 2,8 akru (1,13 hektaru) zdarma, již zasíťovaný. Podmínkou je, že budete schopni vytvořit ve městě 24 nových pracovních míst. Camden je oblíbenou, atraktivní letní dovolenkovou destinací zámožné střední třídy z východního pobřeží z Bostonu, New Yorku a Philadelphie. Více o tomto programu na www.freelandinmaine.org/

6. Curtis, Nebraska

Pokud máte rádi golf, tohle si nenechte ujít. V Curtisu hned u devítijamkového golfového hřiště, jednoho z nejlepších ve státě Nebraska, můžete zdarma získat již zasíťovaný pozemek. I příjezdové cesty jsou vyasfaltované. Štědrá nabídka má jednu podmínku, musíte si tady postavit dům. Více o této nabídce zde.