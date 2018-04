Merveille zázrak na vrcholu žulové skály

Od založení benediktýnského kláštera v roce 966 je ostrovní hora Mont Saint Michel jedním z nejvýznamnějších poutních míst světa. Drží nad ní ochrannou ruku archanděl Michael, který se zde zjevil avranchskému biskupu v roce 708 a přiměl jej k vybudování prvního svatostánku.I dnes z výšky nebeských bran pomyslně dohlíží na dění na ostrově - ze špice klášterní věže z roku 1897. Hlídá tam bránu do nebe a váží prý duše ty, co ztěžkly hříchy, posílá do pekla. Klášter, jehož stavba započala v desátém století a trvala celých pět set let, se stal pro Francii středověkým centrem vzdělání a zároveň symbolem nepřekonatelné pevnosti. Říkalo a říká se mu »Merveille« neboli »zázrak« - snad i pro způsob, jakým je uhnízděn na ostré špici žulové skály, vysoko nad vodami oceánu. Za třicetileté války v 15. století byl Mont Saint Michel několikrát obléhán Angličany, kteří ovšem opevněné opatství nikdy nedobyli. Co však nezmohli Angličané, zvládl Napoleon. Po francouzské revoluci odsud byli mniši vyhnáni a ostrovní pevnost Mont Saint Michel až do roku 1863 sloužila jako důmyslné vězení. Prohlídka areálu je dlouhou procházkou labyrintem středověké architektury - od stylu předrománského v kostele Panny Marie Pod zemí až po odlehčenou gotickou fazónu kláštera, který se rozkládá na třech úrovních - dvě nejspodnější se obtáčejí okolo skály, na níž je budova uhnízděna. Vstup po dlouhém, strmém schodišti do nejvyššího patra je impozantní - a ještě více potom pohled z horní plošiny západní terasy kláštera. Z ní je vstup do opatského kostela, postaveného na samé špičce skály a podpíraného čtyřmi kryptami. Hlavní loď kostela je typickým příkladem normanské architektury. Severně od kostela se nachází gotická budova přezdívaná »Merveille« - zázrak. Nachází se v ní překrásná kolonáda se zahradní úpravou a dalekým výhledem na moře. V »Merveille« najdete »zázraků« ještě mnohem více krásně restaurovanou jídelnu, rytířský sál a sál pro hosty. Trasa prochází i sálem, kde mniši prý dodnes skutečným poutníkům poskytují ubytování i stravu.Informace o tom, kdy se ostrov nachází uprostřed moře vod a kdy uprostřed moře písku, získáte nejlépe od místní turistické kanceláře na tel. čísle 0033-2-33601430. Za odlivu je možné přejít na ostrov více méně suchou nohou. P okud jedete vozem, dávejte pozor na výstražné cedule.Za odlivu je možné parkovat hned pod náspem, za přílivu však vašemu automobilu může hrozit, že uplave.Vedle běžné denní návštěvy je možná i noční prohlídka kláštera. Umocňují ji speciální světelné efekty evokující duchovní, historickou i symbolickou dimenzi kláštera .V ečerní vstup je možný až do 25. září každý den kromě neděle od 22. hodiny večerní do 1. hodiny ranní. Toto nocturno vás vyjde na 60 franků (cca 300 Kč).