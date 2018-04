Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend 2015 je módní událost roku v Praze

Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend, mezinárodní festival české a slovenské módy, se v Praze poprvé konal v roce 2010 a hned napoprvé oslnil návštěvníky nejdelším přehlídkovým molem ve střední Evropě, které vedlo Pařížskou třídou na Starém Městě. Letos Praha ožije designem a módou o víkendu 21. až 22. března.

Proměna banky v muzeum

Od prvního ročníku se leccos změnilo. Například to, že hlavním partnerem akce se stala automobilka Mercedes-Benz a Prague Fashion Weekend se tak podobně jako New York, Berlín, Sydney, Moskva, Istanbul či México City zařadil do celosvětového kolotoče prestižních týdnů módy, které Mercedes-Benz po celém světě zastřešuje.

Letos poprvé se rovněž víkend módy uskuteční dvakrát v jednom roce, takže pokud nestihnete jarní vydání, můžete se těšit na podzimní módní scénu.



Během jarního Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu se přední čeští designéři i nové vycházející hvězdy české módní scény

Kromě toho se akce rozloučila s širým nebem a přestěhovala se do atraktivních historických budov. Loni se ve „fashion temple“ proměnila budova Právnické fakulty, dějištěm letošního jarního Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu se stane bývalá Živnostenská banka v ulici Na Příkopě.

Památkově chráněná budova v novorenesančním slohu s luxusní pražskou adresou je již několik let nevyužitá. Letos její interiéry poslouží jako skvělé prostředí pro prezentaci podzimních a zimních kolekcí sezóny 2015, již v příštím roce se ale promění v ZIBA Muzeum moderního skla – inspirativní a pulsující výstavní centrum současného skla pro zahraniční a domácí širokou i odbornou veřejnost.

Móda ve velkém stylu

Než ovšem interiéry ovládne sklo, bude bývalá banka patřit módě. Jako každý rok se akce zúčastní osobnosti módního průmyslu a také dvě klíčová světová média – módní web Style.com, který z pražské akce chystá zveřejnění street-stylové fotoreportáže, a online magazín Nowfashion.

Šest komponovaných přehlídek vám během víkendu představí aktuální kolekce téměř dvaceti českých a slovenských tvůrců a značek. Profily všech designérů, od začínajících až po hvězdy české módní scény, najdete na internetových stránkách Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend.

Dějiště letošní jarního Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu, budova bývalé Živnostenské banky v ulici Na Příkopě, se v roce 2016 promění ve výkladní skříň moderního českého skla

Přes internet si také můžete koupit vstupenky v podobě VIP pasů, které vám umožní účast nejenom na všech přehlídkách, ale také na oficiálních doprovodných akcích. Jedenou z nich bude vyhlášení nové soutěže pro studenty vysokých škol oděvního designu – Mercedes-Benz Talent. Její finalisté během týdenního letního workshopu vytvoří soutěžní modely na dané téma. Ty pak budou předvedeny na Fashion Weekendu v září a absolutní vítěz připraví přehlídku na následující edici Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu.

Bleší trh a Dyzajn market

Milovníci módy by si neměli nechat ujít další zajímavé akce, pořádané ve stejném termínu. V sobotu i v neděli se můžete vypravit na Piazzettu Národního divadla, kde se od 10.00 hodin koná tradiční Dyzajn market x jaro. Pořádají se tu módní přehlídky autorské tvorby českých návrhářů a designérů, akci doprovází kulturní program, k dispozici je i dětský koutek a občerstvení. Vstupné je zdarma.

Zadarmo se můžete podívat také na Jarní blešák ve fabrice, v pořadí již třetí pokračování blešího trhu v neziskovém mezinárodním centru současného umění MeetFactory. Začíná v neděli 22. března v pravé poledne a neměl by chybět nikdo, kdo nemá co na sebe!