Merapi prý slíbila, že nebude zabíjet vesničany

V malé bambusové chýši vysoko na svahu sopky její "strážce" Maridjan prohlásil, že vesničané jako oběť přinesli kuře, rýži a šaty. "Děláme to takhle, aby nás Merapi neobtěžovala," řekl Maridjan, který v jednání s nechvalně známými a nevypočitatelnými duchy oficiálně zastupuje místního vládce sultána Hamengkubuwona X.

Zhruba 88 procent indonéského obyvatelstva tvoří muslimové. Avšak mnozí se řídí předislámskou animistickou vírou a uctívají starodávné duchy. Merapi leží nedaleko Yogyakarty, města se zhruba miliónem obyvatel, položeného 380 kilometrů východně od metropole Jakarty.

Merapi je považována za nejnestálejší ze zhruba 500 indonéských sopek, z nichž 129 je stále aktivních. Merapi poměrně často vykazuje známky aktivity, avšak její

zatím poslední silná erupce nastala v roce 1994, kdy se mrak žhavého popela snesl na jednu vesnici a usmrtil 66 osob. Při výbuchu sopky vysoké 2968 metrů přišlo v roce 1930 o život kolem 1300 lidí.

Úřady tento týden sdělily statisícům lidí žijících kolem Merapi, že by měli být připraveni na evakuaci, protože velká erupce by mohla nastat každou chvíli. V noci je vidět, jak z kráteru vytékají žhnoucí potoky lávy. "Každým dnem je aktivnější," prohlásil o sopce vulkanolog Syamsul Rizal. "V tomto okamžiku je to velmi nebezpečné," dodal. Uvedl, že Merapi z kráteru vyvrhuje kameny a popel do výše čtyř kilometrů.