Alpská střediska, která Češi míjejí. A lyžuje se tu dobře a bez davů

1. Mellau/Damüls, Rakousko: S kamzíky u sjezdovky

Kravín vedle cukrárny, cukrárna vedle hotelu, obchůdek vedle kravína a za ním zbrusu nová sklo-betonová hasičárna s dřevěným obložením. Takhle vypadají hlavní třídy městeček ve Vorarlbersku. S velmi vkusnou a odvážnou moderní architekturou se mísí tradiční selská stavení. Farmáři chovají dobytek tak čistě, že dokud neotevřete dveře do stáje, poznáte jen podle bučení krav a řehtání koní, že vám pod okny luxusního hotelu stojí farma.

A právě tady najdete ráj freeridového lyžování v propojeném resortu Mellau/Damüls. Tato lokalita se pyšní prý největším sněhovým bohatstvím v Evropě, ba dokonce na světě. Proto tu nemají téměř žádná sněhová děla. A co když bílá nadílka nepřijde? To se prý nikdy nestalo.

Zatímco Mellau (700 metrů n. m.) je menší středisko v údolí, do Damüls (1 400 metrů n. m.) se musíte vyškrábat vysoko do hor úzkými serpentinami. Najdete tu malebné domky, penziony a hotýlky roztroušené přímo na svazích u sjezdovek. Dominantou je hora Damülser Mittagspitze, pod níž z lanovky určitě uvidíte stádo kamzíků.

2. Heiligenblut, Rakousko: Romantika pod Grossglocknerem

Úzká věž s vysokou chrámovou lodí gotického kostela v Heiligenblutu, za níž dominuje Vysokým Taurám Grossglockner, je snad nejfotografovanějším místem v rakouských Alpách. Městečko s romantickým názvem Svatá Krev je nejkrásnější během adventu, kdy na ulicích svítí do tmy nejen výklady malých obchůdků, ale zářící vánoční girlandy zdobí i dolní stanici lanovky kousek od náměstí.

Přímo z centra lyžaře vyváží do mezistanice Rossbach (1 752 m n. m.). Odtud se můžete vydat podzemním vláčkem na asi desetiminutovou cestu skrz horu do vedlejšího údolí na Fleissalm či zůstat v západní části a vyjet na Schareck (2 604 metrů n. m.) a dál po široké pláni do údolí Fallbichl. Jediná cesta na lyžích do Fleissalmu vede jen volným terénem po značené skitour. V Heiligenblutu je 55 kilometrů převážně červených sjezdovek s neuvěřitelnými výhledy na čtyřicet třítisícovek v nejbližším okolí.

Heiligenblut, Rakousko

3. Riesneralm, Rakousko: Malý freeridový ráj

Jeho sousedem je slavný Schladming, v jehož stínu se těžko vyniká. Riesneralm je zasunutý v bočním údolí, má pouhých 30 kilometrů sjezdovek a jen tři sedačkové lanovky. A to je právě důvod, proč stojí za to se sem vydat. Poměr přepravní kapacity a plochy sjezdovek je i na alpské poměry nevídaně výhodný, sjezdovky snad s těmi lanovkami ani nejde přeplnit.

Na Riesneralmu se z jedné jediné hory rozbíhá do dvou světových stran pavučina sedmi hlavních sjezdovek a jejich drobných variant. Ty stékají často až do údolí, a to ve všech obtížnostech. Celkově převažují prostorné červené, ale nechybí ani pořádná sportovní černá trať. Na své odvrácené straně hora překvapí i velmi řídkým lesem, který se s prašanem mění v malý freeridový ráj.

Pod kopcem leží klidné středisko Donnersbachwald s několika hotely. Velká cvičná louka s vlekem a třemi pojízdnými koberci, tvořící malé dětské safari, se nachází přímo u hlavního parkoviště. Na vrcholu Hochsitz s krásným výhledem stojí atypická, trojúhelníková chata z masivního dřeva s horskou restaurací.

Vícedenní skipas platí automaticky v nedalekých střediscích Tauplitz, Planneralm a Loser, a jsou tak levnější a klidnější alternativou schladmingského Ski Amadé.

Riesneralm - Hochsitz, Rakousko. Autor: www.skiresort.info

4. Fieberbrunn, Rakousko: Černý kůň

Na dohled od Kitzbühelu, Saalbachu a Zell am See se v údolí Pillerseetal schovává ne zrovna malé středisko Fieberbrunn. Přitom má oproti svým známějším a mnohem větším sousedům jednu nezanedbatelnou přednost, a to množství i kvalitu sněhu. Tento černý kůň Kitzbühelských Alp si proto vydobyl renomé zejména mezi freeridery. Mile překvapí i pestrými sjezdovkami v celkové délce přes 40 kilometrů, které nebývají tak rušné jako v sousedních střediscích.

Jak postupujete z údolního střediska výš a do hloubi areálu, horské kulisy začnou mohutnět a modelují působivý a rozsáhlý terén, jenž by se dal čekat spíše ve vyšších horách. Nejvyšší kóta Fieberbrunnu přitom jen těsně přesahuje 2 000 metrů n. m. Většinu terénu obsáhnou moderní kabinkové lanovky, které doplňují dvě sedačky a pár vleků. Na mezistanici lanovky z údolí je velký snowpark a nechybí ani cvičný slalom nebo měření rychlosti.

5. Reit im Winkl, Německo: Pohoda pro rodiny

Německo má sice jen několik významnějších alpských středisek, zato velmi dobře dostupných, zejména ze západní poloviny Čech. Přesto tu mnoho Čechů nepotkáte.

Jedním z nejuniverzálnějších letovisek je Reit im Winkl, ležící na severním okraji Alp mezi Kufsteinem a Salcburkem. Reit je malebná vesnička s kostelíkem, mnoha penziony a apartmánovými domy, která se rozkládá na prostorné náhorní plošině s dalekým rozhledem. Můžete kousek popojet k lanovce a sjezdovkám nebo vyrazit přímo z vesnice do běžeckých stop: mají tu 17 tras v různých nadmořských výškách a s délkou více než 150 kilometrů. Mimoto se tu dá velmi dobře sáňkovat nebo vyrazit na sněžnice.

Velmi mírné a výukové sjezdovky se plazí po horské louce Winklmoosalm, která leží poněkud nad vesnicí a je dostupná moderní kabinkovou lanovkou. Odtud však dále přetékají do Rakouska k vrcholu Steinplatte, kde se rozpíná široká pláň i se strmějšími tratěmi. Hlavně však dominují široké, přehledné dálnice červenomodré obtížnosti, obsloužené výjimečně pohodlnými sedačkami. Zkrátka ideální podmínky pro nenáročné lyžování ať už pro rodiče s dětmi nebo pohodové lyžaře. Do postranních údolíček sbíhají i členitější svahy, kde se dá překvapivě dobře jezdit i v prašanu. Horské chaty jsou dřevěné, rustikální a servírují hlavně vydatné bavorské a tyrolské pokrmy.

Vlevo horská chata Sonnenalm, vpravo pohled od vrcholu Steinplatte. Zdroj: www.skiresort.de

6. Rosskopf, Jižní Tyrolsko, Itálie: Na sáňky

Jihotyrolský Rosskopf je nápadně nenápadný: asi každý, kdo míří z Brennerského průsmyku na jih do Dolomit, si všiml kabinkové lanovky vznášející se přímo nad dálnicí u starobylého města Sterzing (italsky Vipiteno). Stojí za to se tu zastavit, pokud máte slabost pro malá, kvalitní a nepřeplněná střediska. Velmi silným lákadlem je i sáňkařská dráha, která vede v nesčetných zatáčkách až do údolí a měří 10 kilometrů; můžete si být jisti, že zabaví i dospělé stejně dobře jako děti.

Lyžuje se převážně nad hranicí lesa, a to v členité kotlině nesoucí červenou i černou sjezdovku anebo z opačné strany hory, kde se rozlévá široká pohodová dálnice. Jedna jediná sjezdovka zajíždí i hlouběji do pásma lesa a nabídne tak celkem asi 600 metrů převýšení, ostatní tratě jsou zhruba poloviční. Do údolí je nutné se vrátit kabinkou nebo po sáňkařské dráze, půjčovna saní je přímo ve stanici lanovky.

Za procházku stojí malebné historické centrum Sterzingu. A můžete zůstat i relaxovat v moderním vodním a saunovém komplexu Balneum na okraji města.

7. Pejo, Trentino, Itálie: Lyžování ve třech tisících

V posledních letech si získalo Pejo, tento trpaslík alpských středisek s pouhými osmnácti kilometry tratí, pozornost díky supermoderní gondole, která končí pod příkrými srázy skalnaté hory Punta di Taviela (3 611 metrů n. m.). A to je senzace, protože není v Dolomitech mnoho míst, kde by se lyžovalo až do tří tisíc metrů. Z nejvyšší stanice lanovky v srdci horského masivu Ortles Cevedale vede až do vesničky Pejo Fonti osmikilometrový sjezd s převýšením 1 600 metrů.

Na sjezdovkách panuje klid a pohoda, kterou už v žádných superstřediscích člověk neprožije. Naopak je v Peju běžné, že se na lesních sjezdovkách uprostřed kopce člověk najednou ocitne úplně sám. Navíc přímo u paty areálu stojí nově zrekonstruované lázně.

Pejo, Trentino, Itálie. Oblíbené středisko Kateřiny Neumannové

8. Thyon 2000, Švýcarsko: Levné bydlení pod čtyřtisícovkami

Když se ve Francii stavěla první betonová lyžařská centra, Švýcaři v 70. letech vybudovali nad Sionem krásné středisko Thyon 2000, jakých v Evropě mnoho nenajdete. Rozkládá se ve výšce 2 100 metrů n. m. uprostřed divoké přírody na hranici lesa a holých plání, odkud padají nádherné sjezdovky do Veysonnaz, Les Collons a Les Masses. Bydlí se tu na švýcarské poměry poměrně levně, v prakticky zařízených a prostorných apartmánech dřevem obložených budov, z jejichž balkonů uvidíte na čtyřtisícovky jako Matterhorn, Weisshorn, Dent Blanche, Ober Gabelhorn a Zinalrothorn.

Thyon je ideálním místem pro rodiny s dětmi i pro party mladých freeriderů. Ačkoliv tyto dvě skupiny nejsou příliš kompatibilní, obě si v této nejodlehlejší oblasti Čtyř údolí přijdou na své. Rodiny najdou mírné sjezdovky, lyžařskou školu a bazén, mládež si přes den zařádí v nejnáročnějších terénech či ve snowparku a v noci v barech, ukrytých hluboko ve sklepeních pod podzemním parkovištěm.