Mělnicko: na zámku i ve sklepích

Může se hodit Regionální muzeum Mělník

- náměstí Míru

otevřeno denně kromě po od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

- prohlídka sklepů, ochutnávka českých vín, expozice kočárků, historie regionu Zámek Mělník

otevřeno denně od 10 do 17 hodin

- prohlídky atraktivních míst i interiérů na zámku a některých sbírek Lobkowiczů; vstupné 60 Kč, studenti 40 Kč; zámek je bez průvodců, k dispozici jsou texty v českém, anglickém, německém, ruském, francouzském, italském a holandském jazyce; degustaci lze objednat na tel.: 315 622 121

- prohlídka sklepů ze 14. století denně od 10 do 17 hodin, průchozí bez průvodce, k dispozici jsou texty, vstup 25 Kč, degustace od 70 Kč na osobu