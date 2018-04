Měli jsme se bránit, napadne návštěvníka náchodských bunkrů

Může se hodit Jak se tam dostat

Z Náchoda po zelené na Březinku a dál, do Dobrošova, zpět po červené - nebo i modré, do lázní Běloves, tato naučná stezka měří 4,5 km. Autem po státní silnici 8 km směr Nový Hrádek, či linkovým autobusem Orlobus od nádraží.

Vstupné, otevírací doba

Dobrošov

květen-září: 10,00-12,00; 13,30-18, duben-říjen:10,00-12,00; 13,30-16,00.

Poslední prohlídka hodinu před ukončením provozní doby (vstupné 50 Kč, děti a důchodci polovic).

Březinka

od 1.4 do 31.10 každou sobotu (v neděli bez záruky), červenec a srpen denně, 10-18 (vstup 40 Kč /20).

Listopad-březen jen pro objednané výpravy (min. 10 osob) platí pro oba objekty. Prohlídky trvají 45 až 60 minut. Užitečné weby

www.bunkry.cz

opevneni.vojenstvi.cz