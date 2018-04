Medvědi a velké stromy

Národní parky King´s Canyon a Sequoia

Pohoří Sierra Nevady dokázalo po staletí ochránit mohutné sekvojovce obrovské. Tento strom svou krásou, výškou a obvodem překvapí nejednoho cestovatele. Sekvojovce však nejsou žádní mladíci. Ten nejstarší, General Sherman, dosahuje výšky 83 metrů. Obejmout by ho muselo několik lidí, jeho obvod je totiž 31,3 metrů. Odhadem skrývá téměř 1300 kilogramů dřeva a v Sekvojovém národním parku stojí už déle než 2300 let.

K Shermanovi se dostanete tzv. Kongresovou cestičkou, kde narazíte i na další velikány. Ti se nazývají podle zasloužilých poslanců senátu a sněmovny. Zkuste si představit Rumlův buk či Grebeníčkovu třešni...

Před všímavými turisty a nevlídností počasí Shermana chrání asi šedesát centimetrů široká kůže s vysokým obsahem taninu bránícím strom proti škůdcům. Místní správci parku sekvoje občas poškádlí ohněm. Ten zlepšuje kvalitu půdy a napomáhá vysychání šišek, které se potom lépe otevírají.

Sekvoja není jen oázou obřích stromů, ale i parkem s pestrobarevnými loukami, vodopády a jezery.

Ze skály Moro Rock, na kterou po americkém způsobu vedou schody se zabradlím, uvidíte údolí řeky Kaweah. Výhled vás přesvědčí, že pokud se vydáte s báglem do divoké přírody, můžete putovat dny, aniž byste na někoho narazili. Spíše než člověka, potkáte medvěda.

Ale hodit batoh na ramena nestačí. Americká opatrnost žádá, abyste přenocování ve volné krajině, mimo vyznačené kempy, hlásili správě parku neboli “rangers”.

Za medvědem nemusíte daleko. Můžete ho potkat i v kempu u silnice protínající park. Turistů se bojí, na jídlo si však chuť nenechá zajít. A to i když ho necháte zamčené v autě. Nejedno auto se tak v medvědích drápech proměnilo v papírovou krabici. Potraviny by se proto měly v kempech zamykat do železných boxů. Lehkovážnost většinu turistů přejde, už když uvidí v kempu vylepené fotky aut s rozbitými skly.

Na ranči Montecito Sequoia si hosté vždy kolem deváté večer přinášeli židle na zadní terasu za kuchyní. Medvěd tam chodil do velkého odpadkového koše kontrolovat, co zbylo po večeři. Jednou ráno si to vpochodoval přímo do kuchyně. Moc ho zajímalo, co tam ten kuchař Nate připravuje k snídani.

Ani kojoti nejsou v parku vyjímkou. Jejich vytí turisté mohou slyšet téměř každou noc. K lidem se však přiblížit bojí.

Žulové pohoří Národního parku King´s Canyon turisty překvapí svou bělostí, kaňony s množstvím ledovcových jezer zase krásou. Zdatnější turisté se mohou vypravit na vrchol Alta Peaku. Na jedenácti kilometrech se zde překonává převýšení 1200 metrů.

Zatímco v zimě správa parku uzavírá pro velké množství sněhu přístupové cesty do Sekvojového parku i Královského kaňonu, dole v údolí po je celou zimu letní či pozdně jarní počasí. Strávit jeden den na lyžích a druhý na kolečkových bruslích není nic mimořádného.

Pro většinu národních parků ve Spojených státech platí jedna zásada, pro Ameriku tolik typická. Bez auta se tam nedostanete. Autobusy a železnice vás sice přiblíží, do parků však nedovezou. Někdo zbytek trasy ujede autostopem.