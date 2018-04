Španělské pobřeží zaplaví medúzy, varují odborníci. Voda je moc slaná

V uplynulých dnech velké množství medúz v několika vlnách připlulo k pobřeží Costa del Sol, kde ztěžují nejen koupáním. Ve stanicích první pomoci rozesetých po celém pobřeží musely být kvůli žahnutí ošetřeny už tisíce lidí, píše španělský deník El Mundo.

"Proudy způsobují, že se medúzy přibližují k břehům, vliv na to ale měla i skutečnost, že to je suchý rok, a proto řeky přivádějí méně vody do moře," vysvětluje oceánograf Ricardo Aguilar. V letech, kdy prší, voda z řek přitéká k pobřeží, kam přináší sladkou vodu, kterou medúzy nemají rády.

Avšak nedostatek srážek v letošním roce způsobil, že na pobřeží nepřitekla takřka žádná voda, a proto medúzy připluly až blízko k pobřeží.

Letošek byl rovněž ideální pro reprodukci těchto bezobratlých živočichů.

"Vysoké teploty, příhodné proudy a suché roky vytvářejí dokonalý koktejl pro populační explozi medúz i pro to, aby dorazily do oblastí koupání," zdůrazňuje Aguilar.

Teplotní faktor a větrné proudy, které směřují z moře k pevnině, potvrzuje jako příčinu nárůstu počtu medúz rovněž biolog Josep Maria Gili. "Medúzy připlouvají ve velkém množství k pobřeží, když slunce pobřežní vody zahřívá, takže jejich teplota se blíží té ve vodách oceánu. Takhle se vody dobře mísí a medúzy připlouvají zachycené větrnými proudy," říká Gili.

Podmínky pro medúzy jsou čím dál lepší

V posledních letech medúzy sledovaly stejný vzorec, kdy se mají objevit ve Středozemním moři: nejprve u Katalánska a Baleárských ostrovů a pak se přesouvají na jih. Nicméně letos připlula hejna medúz ke všem pobřežím takřka simultánně.

Aguilar rovněž připomněl, že v posledních desetiletích se objevují podmínky stále vhodnější pro medúzí explozi. Například mizejí predátoři a naopak "výlevky", jimiž se dostává voda z pobřeží do moře, produkují výživu pro tyto mořské živočichy.

Medúzy nicméně plní také důležitou úlohu v zachování mořských ekosystémů.

"Mnohé mořské druhy se medúzami živí, počínaje mořskými želvami přes racky až po tuňáky. Léta, kdy dochází k populační explozi medúz, jsou pro moře jako mana z nebe, jelikož se medúzami živí mnoho živočišných druhů," vysvětlil.