Měděné tubusy ukrývaly staré mince

V šedesátimetrové výšce demontovali dělníci báň a kříž z kostela svatého Václava v Ostravě. Kostela patří k nejstarším památkám Moravskoslezského kraje. Kvůli porušené statice byl v roce 1997 uzavřen. V báni kostela našli 17. července stavební dělníci dva měděné tubusy s vyraženým letopočtem 1971, jejichž obsah však zatím není znám. Měděné schránky z báně kostela svatého Václava v Ostravě ukrývaly staré dokumenty.

Tehdejší Rudé právo, Nová svoboda a Lidová demokracie informovaly především o 24. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu. Také některé hodnoty nalezených mincí i bankovek se dnes již neužívají - v tubusech byly například papírové tříkoruny a pětadvacetikoruny.Kromě předmětů dokumentujících tehdejší světský život tam byly uloženy také písemnosti o životě farnosti Moravská Ostrava, na jejímž území se kostel nachází. V roce 1970 bylo ve farnosti pokřtěno 333 osob, uskutečnilo se 260 pohřbů a oddáno bylo 168 párů.Podle slov generálního vikáře Františka Kufy budou dokumenty zkoumat odborníci z ostravského archivu a muzea. Porovnají je s předměty, které byly v kostele nalezeny v roce 1966 a zachycovaly život od roku 1805 až do roku 1907.Tubusy byly z báně kostela vyjmuty kvůli jeho rekonstrukci. Jedna z nejstarších památek Moravskoslezského kraje byla uzavřena v roce 1997 kvůli nevyhovující statice. Celkově si opravy vyžádají přes 50 milionů korun a mají být ukončeny do dvou let.