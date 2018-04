Mayrhofen: utajená lyžařská fantazie v Rakousku

A právě všechna zmíněná „nej“ platí bez výjimky pro jedno údolí -Zillertal. Je to pro nás, Čechy, pravděpodobně nejrychleji dosažitelná část Tyrolska. Snad právě proto je zdejší ledovec Hintertux tím nejznámějším synonymem pro lyžování v nadmořských výškách, kde se červené krvinky skokem násobí a slabší povahy se jen obtížně vyrovnávají s dvouapůlkilometrovým převýšením.

Ale není to jen lyžování na ledovci, co by mělo do zillertalského údolí lákat. Jedno z nejdokonalejších středisek leží uprostřed tohoto hlubokého zářezu. Lyžařský areál nad městečkem Mayrhofen nabízí sjezdovky, na jejichž horní hraně se podíváte dolů a jediné, co vás v tu chvíli napadne, bude - a sakra!

Harakiri - střemhlav dolů

Mayrhofen není jen tak ledasjaké středisko. Je to absolutní vítěz mezinárodního testu lyžařských areálů pro sezonu 2004/2005. Od té doby je ve stále lepší a lepší formě.

Doslova se rozléhá na několika kopcích šplhajících do výše 2 600 metrů nad mořem, má 157 kilometrů vzájemně propojených tratí a sjezdovku s názvem Harakiri, na niž se může postavit jen opravdový blázen. Klesání celých 78 procent v některých úsecích dělá z této „pisty“ nejstrmější trať Rakouska. Alespoň místní to říkají.

A jistě mají pravdu, protože strmost je tady poznávacím znakem. Nemusí se totiž člověk škrábat na Harakiri, aby zažil pocit plný opojení ze závratně rychlé, ostré, prudce padající jízdy. Docela úplně stačí většina zdejších sjezdovek. Jsou příkré, sportovně založené a dole pod kopcem vyvolávají pocit absolutního lyžařského nadšení.

Navíc mají jednu ohromnou výhodu - jsou hned po ruce. Nebudete se trmácet hodinu různými lanovkami, funitely, výtahy, abyste se mohli odrazit a sklouznout. Stačí patnáct dvacet minut a jste z údolí se 630 metry na dosah úchvatně modré a neinverzní obloze.

Tip MF DNES Ve výšce 2 000 metrů na vrcholu Ahorn se nachází skvělý bar „White Lounge“ vytvořený uvnitř iglú. Každé úterý od 20 hodin se koná v baru velká party s noční jízdou lanovky i výšlapem s pochodněmi. Kromě posezení můžete v jeho suitech přenocovat. Zamilovaným je k dispozici dvoulůžkový ledový pokoj se šampaňským, večeří, saunou a „manželským“ spacím pytlem. Více na www.white-lounge.at

Varhánky až do odpoledne

Tam nahoře je dneska zrovna pořádná mlha. Vůbec nevím, kde jsem. Naštěstí je s námi Walter, chlapík kolem šedesátky, sedmdesátky, těžko říct, který zezadu na lyžích vypadá o dvě generace mladší. Závidím mu jeho svěžest i jistotu ve skluzu, přece jen, je domácí a ve zdejší spleti mnoha desítek kilometrů se s přehledem vyzná.

Stojím nad hangem, tedy nejprudší částí sjezdovky. Chvíli přemýšlím, jestli se na začátku zimy vyplatí jít do tak riskantního podniku - v horní části led, spodní část pro jistotu zcela splývá v jeden kompaktní bílý difuzní blok. Držím si Waltra na dohled - volným terénem se tady ve velkém jezdí, ale v tomhle počasí by to bylo o zlomeninu.

Ač neviditelno, sjezdovky jsou bezkonkurenční. A úplně nejúchvatnější jsou o dva dny později, ve všední den a mimo hlavní sezonu, kdy je v celém areálu tak dvě stě nadšenců, obloha uklizená a tratě do pozdního odpoledne v té nejlepší kondici - s varhánky od rolb. V tu chvíli definitivně opouštím myšlenku na ledovec - nic lepšího tam nemůžu najít.

Walter nás bere do jedné ze zdejších horských chat. Schneekarhütte je vklíněna do sněhové masy, ale uvnitř je po rakousku útulno, dřevěno, se sálajícím krbem a muzikanty, kteří v pravé poledne vypalují jeden místní i světový šlágr za druhým.

Dávám si zillertalské „Kasspatzl’n“, jakési nočky se sýrem a opraženou cibulkou, a přemýšlím, jestli právě tohle není ten pravý wellness. Blaho po těle i po duši a stačí k tomu jen dobrý sníh, dobří lidé a usměvaví číšníci, co splní každé přání.