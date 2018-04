Maurienne: levné a komorní lyžování

Může se hodit Nejlepší období

Únor kvůli kvalitnímu prašanu. Duben pro milovníky firnu a slunce. Ceny šestidenních permanentek

Spojená oblast Valfréjus – la Norma - Aussois

Dospělí 105 €

Děti 98 € (6-13 let)

Senioři 98 € (60-75 let) La Norma

70 km sjezdovek

www.la-norma.com

Dospělí 99 €

Děti 92 € (6-13 let)

Senioři 92 € (60-75 let) Valfréjus

52 km sjezdovek

www.valfrejus.com

Dospělí 99 €

Děti 92 € (6-13 let) Aussois

55 km sjezdovek

www.aussois.com

Dospělí 94,50 €

Děti 79 € (5-11 let)

Senioři 79 € (60-70 let) Valmeinier

150 km sjezdovek

www.valmeinier.com

Dospělí 125 €

Děti 102,50 € (6-12 let)

Senioři 102,50 € (60-75 let) Val Cenis

80 km sjezdovek

www.valcenis.com

Dospělí 110 €

Děti 88 € (5-12 let)

Senioři 88 € (60-75 let) Orelle + Val Thorens

170 km sjezdovek

www.valthorens.com

Dospělí 151 €

Děti 105,50 € (5-12 let)

Senioři 121 € (60-71 let)

(Lze koupit i jízdenku na celá 3 údolí, 600 km sjezdovek za 198/149/158 €.)