Maui: nejlepší místo pro život na světě

Ráj Pacifiku TAHITI Pobyt na zdejších ostrovech Francouzské Polynésie patří k nejdražším dovoleným. Je zbytečné říkat, že je tam krásně, že pláže jsou báječné a lidé příjemní. Na tak odlehlém místě bez obvyklých znečišťovatelů a prudičů to jinak ani být nemůže. Vymyslet, jak sem jezdit levněji, se ještě nikomu nepodařilo. Je to prostě daleko. VELIKONOČNÍ OSTROV Podobné je to s Velikonočním ostrovem, který patří Chile a je zcela ztracen v Tichém oceánu. Jsou zde nádherné obří sochy, s kterými zkoušel hýbat badatel Pavel Pavel. Letět či jet lodí sem můžete právě z Chile a vyjde vás to na méně peněz než Tahiti. GALAPÁGY Naprostý ráj pro milovníky zvířat a přírody. Není to místo, kam jezdí dobrodruhové, ani místo, kde se předvádějí snobové. Ani zde nejsou vyhledávané pláže, přestože jste přímo na rovníku. Je to jedno z posledních míst světa, kde můžete pozorovat nezměněnou přírodu a živočichy. Výchozím místem je jihoamerický Ekvádor, kterému Galapágy patří.