Matmata: v kraji troglodytů

Kdo nebo co to jsou troglodyté? Nejsou to žádné příšery, jak si nepochybně myslí hodně fanoušků počítačových her, kde se to troglodyty jen hemží.

Jamníky

Antické prameny označovaly za troglodyty africký kmen žijící v dírách vyhrabaných v zemi. Staré české encyklopedie někdy používaly místo výrazu "troglodyt" české slovo "jamník".

I když český výraz vcelku přesně napovídá, co v Matmatě a jejím okolí uvidíte, vyplatí se používat slovo "troglodyt" - tomu zde totiž rozumí úplně každý. Myšleno je jím však spíše obydlí místních Berberů. Ať už se chtěli kdysi Berbeři v těchto jámách ukrýt před nájezdy Arabů, či před všudypřítomným horkem, dovedli stavbu svých jam téměř k dokonalosti.

Putování za troglodyty začíná v krajině plné nízkých pahorků, porostlé na těch šťastnějších místech zakrslými keři, občas i palmami. Hluboké brázdy na povrchu, vyhloubené bůhvíkdy vodou (v tomto létě to určitě nebylo) odhalují, z čeho že je vlastně celá oblast "vyrobena" - z červené hlíny!

Past na mamuty, nebo na turisty?

Kdybyste do kraje kolem Matmaty nepřijeli autem či autobusem, ale projížděli tudy třeba na velbloudu, mohlo by se vám stát, že velbloud náhle zabrzdí a zůstane stát na okraji pořádně velké a hluboké jámy (zhruba šest metrů). Vypadá to tak trochu jako past na mamuta, ale doba ledová je doba ledová a sem se prostě nehodí. Je to jiná past - past na turisty, past, která neselhává.

Do stran jámy, sloužící jako dvorek, Berbeři vykutali místnosti, ve kterých je i v čase největších veder vcelku příjemně. Do místností postavili nábytek, židle, stolky či postele, to vše často opět z hlíny! Na dvorek se lze dostat úzkým průchodem, který ústí do některé z okolních brázd, takže není nutné se při vstupu do jejich příbytků drápat po příkrém svahu či lézt po žebříku.

Stěny jámy jsou zpravidla nabílené, často zpevněné cihlami, takže při nahlédnutí průchodem ani nezaznamenáte rozdíl mezi troglodytem a jakýmkoli jiným zdejším obydlím. Horní okraj jámy pak "páni domu" opatřili zpravidla hliněným (jak jinak) okapem, který v čase dešťů svádí vodu do studny vybudované u vchodu.

Turistická atrakce

Chybí Berberům v takovýchto obydlích vůbec něco? Kdysi snad ani ne. Dnes jim chybí především klid - od rána až do pozdního odpoledne jejich kraj křižují autobusy plné natěšených turistů. Natáčel se tu i první díl kultovního filmu Star Wars - Hvězdné války.

Odškodné za neklid si obyvatelé troglodytů vybírají prodejem rukodělných výrobků. (Jakých? No jasně, většinou z hlíny.) Pokud zájemce dostane povolení takový příbytek navštívit, musí být připraven, že za snímky, které v tomto obydlí nafotí, je zvykem něco zaplatit.

Existuje jeden trik, jak se vyhnout davům turistů. Znalci doporučují strávit noc v hotelu v Matmatě (i některé z hotelů jsou tu vstát brzo. Ještě v devět hodin ráno jsou obydlí tichá, ranní nízké slunce pak nabízí při návštěvě troglodytů skutečně dramatické pohledy. A má to ještě jednu výhodu, zejména v létě. Vedro, které se během dne určitě dostaví, je ráno ještě snesitelné. Na místě zvaném Matmata totiž určitě nezapomenete na to, že jste na samém okraji Sahary - léto je tu velmi, velmi horké.

Může se hodit Jak se tam dostat

Do Matmaty nejčastěji zamíří turisté ubytovaní na ostrově Džerba či na přilehlém pobřeží. Z těchto míst také míří do Matmaty řada jednodenních zájezdů. Další informace o Matmatě lze získat i v Tuniském národním úřadu pro cestovní ruch v Praze v Sokolské ulici 39.