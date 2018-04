Matějská pouť začíná. Užijete si adrenalin i tradiční perníková srdce.

Matějská pouť je fenomén jarní Prahy - a téměř neuvěřitelně zní informace, že její tradice je v Národní knihovně archivována od roku 1595. V roce 2015 tak Matějská pouť oslaví úctyhodných 420 let.

První jarní pouť v Praze

Oslavy svátku sv. Matěje se kdysi odehrávaly u kostela sv. Matěje na Hanspaulce. Ve dvacátých letech ale prostranství všem krámkům, kolotočům a houpačkám přestávalo stačit, a tak se pouť přesunula.

Nepřehlédnutelnou dominantou pražského Výstaviště je Průmyslový palác z roku 1891.

Napřed se přestěhovala na dejvický Kulaťák, respektive Vítězné náměstí, a o něco později ještě o kousek dál, do míst kolem dnešní stanice metra Hradčanská. Naposled se pouť přesunula v roce 1963, a to ke Stromovce, do areálu Výstaviště v Praze 7 - Holešovicích. Letos se tu koná už dvaapadesátý ročník.

Matějská pouť oficiálně začíná 28. února v 18.00 hod. slavnostním ohňostrojem na Křižíkově fontáně a končí 19. dubna. Ve všedních dnech od úterý do pátku je otevřeno od 14.00 do 21.00 hod., v sobotu a v neděli od 10.00 do 22.00 hod. Stejně jako o víkendu je otevřeno během prázdnin a velikonočních svátků. V pondělí je zavírací den, samozřejmě právě s výjimkou prázdnin a svátků.

Vstupné na Matějskou pouť je stejné jako loni, tedy 25 Kč o víkendu a 10 Kč od úterý do pátku, děti do 120 centimetrů mají vstup zdarma. Tradiční Den pro zdravotně postižené děti a děti z dětských domovů a azylových domů se letos koná v pondělí 23. března od 11.00 do 15.00 hodin, kdy začíná koncert. Vstupné včetně doprovodného programu je zdarma, hendikepované děti si bezplatně užijí i holandské atrakce.

Strašidelné zámky, autíčka a menší kolotoče ocení hlavně rodiny s malými dětmi.

Malé atrakce pro malé děti…

Tím nejdůležitějším na Matějské pouti jsou vedle stánků s rychlým občerstvením, hračkami, orientálními cukrovinkami a perníkovými srdci samozřejmě atrakce. Jejich počet se s lety příliš nemění, bývá jich tu přibližně sto dvacet, a to od tří desítek „krotkých“ zařízení pro malé děti až po hrůzostrašné adrenalinové atrakce, o kterých dospělí raději nechtějí slyšet a teenageři je milují.

Nejmenší návštěvníci se kromě autíček, autodromů, nejrůznějších kolotočů, Buggy aut, nafukovacích skákadel či vláčků mohou těšit i na dětské tanky, které se podobají malým čtyřkolkám a dá se s nimi projet překážková dráha v terénu.

Kdo se bojí na velkých atrakcích, může se na Matějské pouti svézt aspoň na obřím ruském kole – otvírá se z něj pěkný výhled na areál holešovického Výstaviště i na blízkou Stromovku.

…i „velké“ atrakce pro velké milovníky adrenalinu

Milovníci adrenalinu ocení novou atrakci Tower s 90 m dlouhým volným pádem, strašidelný zámek nebo 50 m vysoký řetízkový kolotoč. A jako každý rok samozřejmě nesmí chybět populární stálice Matějské pouti: ruské kolo, několik horských drah, staročeská Lochneska nebo střelnice. Ceny za vstup na jednotlivé atrakce se pohybují od 40 Kč za dětský vláček až přibližně do 250 Kč za velké moderní technické vymoženosti.

Pokud letošní pouť nestihnete, je to sice škoda, ale máme pro vás dobrou zprávu: i letos na Výstavišti až do konce sezony zůstanou asi dvě desítky atrakcí a otevřeno budou mít stejně jako v době konání Matějské pouti.