Máte rádi kriket? Zahrajte si ho na řeckém ostrově Korfu

Na travnaté ploše před Palácem britských komisařů v hlavním městě Kerkyře se scházejí každou neděli bíle oblečení hráči k zápasům ve hře, kterou nechápe nikdo jiný než Britové.

V létě tu můžete vidět dokonce i mezinárodní zápasy, ke kterým se sjíždějí hráči z Velké Británie, Austrálie, Nového Zélandu a jiných zemí Commonwealthu.

Další britskou stopu tu zanechali spisovatelé, bratři Durrellovi, pověstní svým suchým anglickým humorem. V malebné vesnici Kalami stojí přímo na břehu moře v zálivu dům bratří Durrellových, kteří na tomto místě žili v letech 1935-1939.

Slavnější Gerald se proslavil svými nádhernými knížkami o zvířatech, v některých z nich také dosti podrobně popisuje ostrov Korfu (např. O mé rodině a jiné zvířeně).

Bílý dům je dnes přeměněn na tavernu, v níž si můžete posedět a prohlédnout několik fotografií. Je to bohužel to jediné, co připomíná pobyt slavných spisovatelů na Korfu.

Durellovi mají opravdu velký podíl na rozvoji turistického ruchu na ostrově, neboť se jim díky milým příběhům podařilo na Korfu nalákat velkou část jejich čtenářského publika.

Zejména jižní pláže jsou totiž obsypány především britskými turisty. Na jihu Korfu se tedy cítíte téměř jako v Británii, je tu jedna anglická pivnice vedle druhé a všude anglické nápisy.

Zaleťte si na nejkrásnější řecký ostrov

Ostrov Korfu je v pořadí sedmý největší ostrov Řecka a říká se o něm, že je ze všech nejzelenější. Korfu leží v Jónském moři a údajně je jedním z nejkrásnějších ostrovů Řecka.

Na každém kroku tu můžete narazit na cypřiše a také na olivovníky, jejichž počet jde prý do milionů. Vnitrozemí je lesnaté a vesničky tu jsou obydleny převážně staršími lidmi, ti mladší se přestěhovali za prací na pobřeží. Některé vísky jsou tedy téměř úplně opuštěné, jako například starobylá vesnice Ano Perithia.

Korfu samozřejmě láká především k dovolené na písčitých a oblázkových plážích, na koupání v azurovém moři nebo na členité pobřeží se stovkami zátok i strmých horských svahů.

Za prohlídku stojí na Korfu hlavní město ostrova Kerkyra. Leží na východním pobřeží pod takzvanou Novou pevností ze 16. století a je typická svým obchodním a turistickým ruchem. Od Nové pevnosti se Nikiforovou ulicí, hlavní obchodní tepnou města, dostanete k náměstí a parku Esplanade.

Z náměstí se spojovacím mostem, který vede přes umělý kanál, dostanete na malý pobřežní ostrov s takzvanou Starou pevností.

Oblíbeným cílem výletníků je také zámeček Achillion. Ten leží ve vesničce Gastouri asi deset kilometrů jihozápadně od hlavního města a nechala si ho vystavět rakouská císařovna Alžběta, zvaná Sissi.

Zámek je postaven na pahorku s krásným výhledem do okolí a je obklopen udržovanými zahradami. Neoklasicistní zámeček má charakterizovat pompejský styl s dórskými, jónskými a římskými prvky.