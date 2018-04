Máte letenku a neodletíte? Nevadí, dostanete odstupné

Náhrady se budou vztahovat na všechny lety, nejen na ty linkové," uvedl mluvčí Evropské komise Gilles Gantelet. Podle návrhu komise zaplatí letecké firmy napříště 750 eur (téměř 25 tisíc korun) každému pasažérovi, kterého nechají na zemi. To platí pro lidi, kteří poletí na vzdálenost menší než 3500 kilometrů. Pokud je let delší, zvyšuje se pokuta za odmítnutí přepravy na 1500 eur (47 850 korun) na osobu. Podle Ganteleta to dosud bylo 150 a 250 eur.

Na náhrady budou mít nyní nárok i majitelé zlevněných lístků či letenek na charterové lety - ti mají při odmítnutí dostat jako náhradu 375 eur. Evropská komise tak chce odradit firmy od "přehnaného přerezervování". To dává leteckým společnostem možnost co nejvíce naplnit letadla, a to v případě, že někdo let zmešká či nečekaně zruší. I když kvůli přerezervování zůstane na letištích ze všech pasažérů ani ne procento odmítnutých, každoročně to postihne asi 250 tisíc lidí.

Podle zástupců leteckých společností jde o problém diskutovaný několik let. Aerolinky při stanovování počtu rezervovaných míst na jeden let vycházejí ze složitých modelů. "Ty zahrnují, co je to za linku, den, měsíc, sezonu. Kdybychom to nedělali, kleslo by nám výrazně vytížení letadel," vysvětluje prezident Českých aerolinií Miroslav Kůla. ČSA dnes plní letadla ze sedmdesáti procent a na zemi jim zůstane ročně asi stovka pasažérů. "Jde vlastně o riziko letecké společnosti, do kterého se přerezervováním letu staví. O toho, kdo zůstane na zemi, se postaráme a odškodníme ho," dodává Kůla. Kromě toho, že většinou dostane odškodné ve výši letenky, zajišťuje mu letecká společnost let na zadané místo, případně ubytování a stravu.

Ve Spojených státech jde o naprosto běžnou věc. Letecké společnosti nejdříve oslovují takzvané dobrovolníky, kteří poletí jindy a s odškodněním v kapse. Na některých vytížených linkách se už takto spekuluje a někteří cestující si z toho udělali určitý sport.

Chystané nařízení má na mysli i zrušené lety a zpoždění, což je další metla letecké dopravy. Nová ustanovení dají lidem právo vybrat si, zda poletí později, nebo zda budou žádat plnou cenu letenky. Společnosti budou mít navíc povinnost pomoci starším a tělesně postiženým. Navržené opatření musí schválit ještě Rada ministrů EU a unijní parlament. To může trvat až dva roky, pak však celé nařízení vstoupí v platnost ihned - může to být právě v době, kdy do unie vstoupí Česká republika, která ho také bude muset plně uplatnit. Pokud Evropská unie přísná pravidla zavede, hrozí letecké společnosti tím, že i ony budou muset být přísnější. Pokud budou muset více platit odmítnutým cestujícím, může se stát, že v krátké době zavedou všechny letenky přímo na daný let. To znamená, že cestujícímu, který nenastoupí na určený let, propadnou peníze vložené do letenky.