Máte chuť na pořádný odpal? Volte Velkou Británii - mekku golfu

Až k samým kořenům golfu

Golf je skvělým vývozním artiklem Británie a domovem těch nejstarších hřišť z celého světa. Pro mnohé je překvapením, že např. Old Course v St Andrews - řekněme "svatá země" pro všechny golfisty - je přístupné veřejnosti a jednotlivé starty se tu losují v každodenní loterii, případně máte možnost uzavřít exkluzivní kontrakt.

A když už zmiňujeme nejstarší hřiště, je nutné uvést i Musselburgh ve Skotsku. Pravda, jsou zde hřiště s devíti jamkami, ale znáte jiné místo, kde kdysi dávno hrála i skotská královna Marie Stuartovna?

Nejlepší britští golfisté

Cesta ke slávě započala již v 19. století slavným Harry Vardonem. Hrdiny, jakými byli Tony Jacklin a Nick Faldo vystřídali Colin Montgomerie, Justin Rose a Ian Poulter. Když pomineme nedávné výsledky v major turnaji, za zmínku jistě stojí, že britští golfisté dominovali posledním soutěžím Ryder Cup. Zajímá-li vás historie golfu, muzeum v St Andrews je tím pravým místem pro vás.

Vzhůru na pobřeží

Hledáte-li legendární a zároveň dostupná hřiště, nic lepšího než Royal Liverpool, Royal Birkdale, Royal Lytham a St Anne v severozápadní Anglii nenajdete. Na 3 hřištích se hrálo již 30 turnajů Open. Jak se dá tušit, nejedná se zrovna o levnou záležitost, ale nezoufejte, levnějších možností je v této oblasti mnoho. Pro více informací navštivte stránky Golf na anglickém pobřeží.

Není golf jako golf

Golf, to nemusí být jenom green. Na stále větší oblíbenosti získává tzv. diskový golf (Disc Golf), ve kterém se nehraje s golfovým míčkem, ale s frisbee (létajícím talířem). Domluvte se s kamarády a vyražte na hřiště, kterých je v Británii mnoho, zejména však v okolí větších měst. Více informací naleznete na stránkách Britské asociace diskového golfu.

Zatočte s handicapem

Pro ty, kteří si chtějí zlepšit svůj handicap, je cesta do Británie takřka povinností. Národní golfové centrum ve Woodhall Spa patří k evropské špičce a je skvělým místem, kde se dá začít. Uvítáte-li pár tipů od golfové legendy, vydejte se do Faldova golfového institutu, kde se vám budou věnovat trenéři vybraní přímo trojnásobným vítězem US Master Nickem Faldem a u každé jamky najdete ceduli s tipy na hru.

19. jamka

Skotové přinesli lidstvu i další potěšení, kterým je whisky. Proč obojí příjemně nezkombinovat? Tím nejlepším místem, kam je dobré za tímto účelem vyrazit, je Speyside ve Skotsku. Je zde nejvýše položené skotské hřiště v Dufftownu a navíc zde můžete navštívit i místní lihovar.

Ovšem tím pravým místem, kde si můžete dát doušek či dva a zároveň řádně prodiskutovat hru a adekvátně tak završit denní snažení bude některý z klubů, který je pro hráče k dispozici.

Golf se dá i sledovat

Výkonnost světových hráčů jde nahoru, pokud mají diváky - a vy se můžete dostat dostat ke svým hrdinům skutečně blízko! I na ty nejočekávanější akce, jakými jsou British Open nebo Ryder Cup pořádaný v roce 2010 v Celtic Manor ve Walesu, je možné získat lístky.

Na golf se dá vyrazit s celou rodinou a můžete tak všichni velice příjemně strávit den pospolu. V časopise Golf Monthly najdete horké novinky, kontakty na britská hřiště a mnoho dalšího ze světa golfu.

