Marx, kachničky a hrníčky. Suvenýry kritika kapitalismu jsou skvělý byznys

„Ano, je to vlastně docela zvláštní, ale přesto se to v dnešní době všechno dobře prodává,“ říká k tomuto paradoxu Hermann Schnitzler, který pracuje v obchodě se suvenýry v centru tohoto západoněmeckého města. „Na odbyt jde letos všechno s Marxem, určitě to souvisí s kulatým výročím jeho narození, které připadá na 5. květen,“ konstatuje.

„Prodává se to dobře. Lidé kupují všechno,“ potvrzuje i prodavačka v nedalekém informačním středisku pro turisty, kteří zde mají na výběr třeba mezi několika druhy magnetů s německým filozofem za 3,95 eura, zapalovači za 1,95 eura nebo bustami, které přijdou i na 29 eur.

Spektrum suvenýrů s Marxem je však mnohem širší. Zájemci si mohou pochutnat třeba na víně s podobiznou vousatého teoretika komunismu nebo keksech ve tvaru jeho hlavy.

Kdo chce, může si na Vánoce upéct cukroví vytvořené pomocí vykrajovátka s Marxem. Nechybí ani hrníčky s nápisy jako „Kafe: opium lidstva“ či „Pijáci kafe všech zemí, spojte se“, které si utahují ze slavných citátů trevírského rodáka.

Nejoblíbenější je podle Schnitzlera dvojice jiných suvenýrů. „Výborně se prodávají hlavně gumové kačky v Marxově podobě a kasičky na spoření s nápisem ‚Můj vlastní kapitál‘,“ říká mladý muž s úsměvem o dvojici prodejních hitů. Žlutá kačka třímající Kapitál, kterou využijí hlavně malé děti při koupání, přijde na 5,90 eura, nádobka na spoření stojí 9,95 eura.

Obchody se suvenýry nejsou jediná místa, kde je odpůrce kapitalismu v Trevíru vidět. Zdejší pekárna nabízí chleba Karla Marxe, na jednom z přechodů pro chodce zase svítí střídavě zelená a červená postavička vlivného myslitele.

Všechny tyto připomínky muže, který podle kritiků položil duchovní základy komunistických diktatur po celém světě, přijímají místní bez problémů. Kontroverze u řady z nich však budí 4,4 metru vysoká bronzová socha Marxe darovaná Čínou, jejíž odhalení bude jednou z hlavních událostí oslav výročí jeho narození. Zatím ji proto nepřetržitě hlídá bezpečnostní služba.

„Přijde mi to dobré, zajímavé. Takový památník Karla Marxe tady v Trevíru ještě nemáme. Je to důležitý politický myslitel, a to by mělo být někde ve městě vidět,“ je přesvědčen zdejší student Alexander, podle něhož Marxovy spisy výrazně ovlivnily vývoj lidstva za poslední dvě století.



Úplně jinak sochu, která je darem Číny městu, vidí důchodce Siegfried. „Nezapadá to do dnešní doby. Je to příliš velké, okázalé. Řekl bych, že jde jen o to nalákat sem čínské turisty,“ říká, a naráží tak na to, že do Trevíru ročně směřuje kolem 50 tisíc čínských turistů (více zde V rodišti Karla Marxe vztyčili jeho sochu, do odhalení ji budou hlídat).