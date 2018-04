Martin Bouzek: Než koupíte kolo, vyzkoušejte ho!

ON-LINE S MARTINEM BOUZKEM ČTĚTE ZDE

Pokud vyrážíte o prázdninách na dovolenou na kole, hledáte odpovědi na celou řadu otázek. Jak seřídit kolo? Co zvládnu sám a co mám naopak nechat raději na cykloservisu? Co s sebou?

Ti z vás, kteří si na léto pořizují nové kolo, možná ocení radu, čím se řídit při výběru a kolik do koupi investovat. Vyplatí se odpružená vidlice, gelové sedlo, či jiné "vychytávky"? Co na sebe?

Na dotazy odpovídal Martin Bouzek, vedoucí specializovaného obchodu Harfa Sport v Praze.

Martin Bouzek se závodně věnuje cyklistice od 13 let, kdy začínal s horskými koly, konkrétně s disciplinami sjezd a dualslalom (později four-cross). V současné době jezdí na republikové úrovni bicross, kterým se zabývá rovněž jako trenér mládeže. Rekreačně se věnuje také disciplíně cross-country.