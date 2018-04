Marseille svítí barvami a různě voní

Osmisettisícová Marseille se zalyká vlastním překotným růstem a snaží se mu vytyčit směr na další půlmilion lidí žije v nejbližším okolí středomořské metropole. Prolínání kultur a mezinárodní směsice stylů dávají městu neopakovatelnou atmosféru. Provensálské lahůdky se smaží vedle asijské kuchyně, černé arabské šátky se míhají před křiklavými stánky senegalských bubeníků a modlící se muslimové v uličkách klečí na koberečcích vedle nablýskaných limuzín. Kamenné zdi vybělené prudkým sluncem tvoří pozadí jásavým barevným obdélníkům otevřených okenic. Klubka dětí pod nimi se honí za mičudou a při hře se mistrně vyhýbají svištícím motorkám. Zeleně si děti v centru města moc neužijí, jejich rájem jsou orientální krámky s vonnými tyčinkami, s čínskými kalendáři a barevnými draky, ale také s nejnovějšími hity počítačových her. V Marseille, která odjakživa žila z obchodu s koloniemi, najde člověk obchodníky snad ze všech zemí světa. Přistěhovalecká čtvrť Panier Quartier nabízí ležérní podobu města, kde čas odkapává jen zvolna a poklábosit s domovnicí se jeví podstatnější věcí než odškrtávat chvatně vyřízené obchodní schůzky.

Jinak se tváří pár kroků vzdálený bulvár Canebiere, hlavní dopravní tepna města, kde se nalézají snad všechny důležité obchody a banky. Při výměně peněz okusí návštěvník místní specialitu: vstoupí do banky, dveře se za ním zavřou - a teprve poté se otevřou ty druhé před ním a může vstoupit. Bezpečnostní opatření. To jen posiluje poměrně rozšířený názor, že Marseille je vrcholně nebezpečné místo, kde gangsteři střílejí na potkání. Kdo si přiváží o městě tuto nelichotivou referenci, může být mile překvapen - kriminalita zde nepřevyšuje nijak výrazně francouzský průměr. Úřady však přesto důrazně varují před nocováním v parcích či na pláži mimo placené kempy - není důvod podstupovat zbytečně riziko přepadení a krádeže. Zvláště když ubytování je zde levnější než kdekoli jinde v celé Francii. Některé předměstské hotýlky se dají sehnat i za nevídanou cenu pouhých padesáti franků. Navíc oprýskané zdi v nich vyprávějí příběhy, které evokují atmosféru starých filmů. Předměstská bistra možná nenabízejí taková plata mořských pochoutek jako předražené podniky v přístavu, labužník si však i zde přijde na své. Široká paleta nabídek se pohybuje od pizzy na všechny způsoby přes mexické fazole, kus-kus - arabské ragú s krupicí a omáčkou - až po místní specialitu - rybí polévku bouillabaisse.

Člověku nesmí chuť kazit ani představa, že suroviny možná čerpá kuchař od domorodců, kteří chytají v kalných vodách Starého přístavu. Muži s prutem sedí celé hodiny nehnutě na kamenném molu pod pevností Saint Jean a zírají na zpěněné vrcholky vln ztrácejících se v nekonečné dáli, až tam, kde se rýsuje malý ostrůvek If. K jeho pevnosti, proslavené románem Hrabě Monte Christo, nabízejí rychlé čluny v přístavu dvacetiminutové vyhlídkové plavby. Za pouhých pětatřicet franků může návštěvník postát u masivních zdí a zalkat nad nespravedlnostmi, které hraběti románový osud přichystal. Jaké to bylo doopravdy, by mohli vyprávět věznění exponenti všech francouzských revolt v minulém století. Kdo nesnáší houpavou jízdu po vlnách, může se spokojit s vyhlídkou na If od chrámu Notre Dame de la Garde, jenž se impozantně tyčí nad městem ve výši sto šedesát metrů. Výstup není lehký, je možno použít autobus č. 60, který vyjíždí od Starého přístavu. Chrám v pseudobyzantském stylu je skvostně vyzdoben barevným mramorem. Mezi množstvím dalších katolických kostelů vyniká především Nová katedrála nedaleko přístavu, kterou zdobí nápadité přístavby a věžičky. Své svatostánky zde mají i další náboženství, od prostých modliteben až po kulturní centrum, jež si zbudovali místní Arméni. Marseille nabízí také množství muzeí, galerií a kulturních festivalů. Když je člověk unaven městem, není problém vyrazit za jeho brány. V okolí jsou překvapivě čisté pláže a romantická skaliska. Jednodenní výlet se rozhodně vyplatí podniknout do nedalekého Aix-en-Provence; městečko je jedním z nejpůvabnějších koutů Francie.

JAK SE TAM DOSTAT: Železnice: vlak TGV jezdí z Paříže desetkrát denně, vzdálenost urazí za pouhé čtyři hodiny patnáct minut. Letecky: ČSA létají do blízké Nice v pondělí, čtvrtek, pátek a neděli (informace na čísle 02/21104310).

DŮLEŽITÁ ČÍSLA: Český konzulát v Marseille (v letních měsících): 00334/91229700, Turistické informace: 00334/91138920