Marseille - hlavní město Středomoří?

15:26 , aktualizováno 15:26

Druhé největší francouzské město Marseille chce znovu získat svůj dřívější lesk a opět se stát hlavním městem Středomoří. A to i díky novému spojení rychlovlakem TGV, který od tohoto týdne umožní za tři hodiny překonat 750 kilometrů, jež toto město dělí od Paříže. Po čtyřiceti letech stagnace a téměř likvidace Marseille jako přístavu, prochází město totální proměnou, aby bez potíží vstoupilo do 21. století. "Je to silný symbol. Marseille tak znovu nalezne své tisícileté poslání místa obchodu a výměny," řekl prezident obecního podniku Euroméditerranée Renaud Muselier, který je jedním z hlavních iniciátorů velkých změn.