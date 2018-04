Marsa Alam v Egyptě: dovolená na prahu podmořského ráje

Marsa Alam je původně rybářská vesnice vzdálená 210 kilometrů jižně od Hurghady. Takřka netknutý ráj připomíná spíše střední Afriku. V roce 2001 zde bylo vybudováno mezinárodní letiště, které přispělo ke zvýšení turistického ruchu.

Dříve se létalo do Hurghady a pak následoval dlouhý převoz turistů do této přímořské oblasti. Ne všechny cestovní kanceláře ale dnes nabízejí přímé lety. A i když vám ho slíbí, neznamená to, že opravdu poletíte až do Marsa Alam.

Vstupte do ráje

Když dorazíte k moři, přivítají vás většinou zlověstné vlny a silný vítr. Vstupy do otevřeného moře jsou přes molo, a proto se do vody v tomto počasí nikdo nehrne. Ani nemůže. Červená vlajka na konci mola mluví za vše.

Pokud je příliv, dá se využít mělkých lagun alespoň k osvěžení. Ale když se moře i vichr nakonec uklidní, nastává čas pro ten pravý podmořský ráj.

Hned u mola vás přivítají kouzelně zbarvení bodloci rudomořští. Většinou jsou na lidi zvyklí, ale pokud byste zavítali na odlehlejší místo, mohli by se začít bránit. Před ocasní ploutví mají tito krasavci ostny, a aby mohli svou oběť alespoň seknout, začnou kolem ní zběsile kroužit. Bodloci rudomořští jsou endemickým druhem, což znamená, že se trvale vyskytují pouze na jednom místě. Nesetkáte se s nimi nikde jinde než v Rudém moři.

Po pár tempech narazíte na číhající murénu jávskou. Její velikost se snad ani nedá odhadnout, svoje tělo má totiž schované v otvorech letitého kamenu. Většinou dorůstá až do tří metrů.

Pod vodou se skrývá opravdu divukrásný podmořský ráj. Nejčastějším průvodcem šnorchlistů jsou klipky mývalí, největší modelky Rudého moře, které se vám připletou před fotoaparát, i když chcete fotit úplně něco jiného.

Ale vidět můžete i nepřeberné množství barevných ostenců, čtverzubců, soltýnů, havýšů, trnuch modroskvrných, dokonce i nebezpečných barakud. O něco vzácnější jsou pak kranasové, želvy, siby skvrnité a také žraloci.

Většina žraloků, kteří se v oblasti vyskytují, není nebezpečná. Například žralok zebrovitý nebo žralok lagunový si vás ani nevšimnou. Ale jsou i výjimky. – čtěte Žralok napadl ženu v Rudém moři.

Delfíni jedině se štěstím

Jedním z mnoha nevšedních zážitků je určitě setkání s delfíny. Když máte štěstí, jejich hřbetní ploutve uvidíte ráno nebo dopoledne z mola. Potápění s delfíny na volném moři si můžete zaplatit, ale cestovní kancelář vám nezaručí, že delfíny potkáte. Za 70 dolarů na osobu nastoupíte na loď a posádka vás odveze na místa, kde se obvykle tito podmořští savci objevují. My jsme to štěstí měli hned na první zastávce nedaleko útesů Sha´ab Marsa Alam.



Okamžitě jsme naskákali do příjemné vody za nádherným hejnem asi 20 delfínů. Nejprve to byl hon, ale pak jsme zjistili, že když zůstaneme ležet na hladině, delfíni si nás najdou sami. Občas bylo slyšet i jejich tiché dorozumívání v podobě jemného pískání. Bohužel, asi po hodině jsme delfíny přestali bavit a oni odpluli.

Mořská kráva, žralok a želva

Dalším výletem, na který se v oblasti Marsa Alam můžete vydat, je cesta na pláž Abu Dabbab. Kouzlo tohoto místa zajišťuje Dugong neboli mořská kráva. Jde o vodního savce z řádu sirén, který se živí mořskou trávou na dně moře. Většinou žije v hloubce 1-10 metrů, proto je snadné ho zahlédnout i při šnorchlování.

Ze břehu lze zjistit místo jeho domova pomocí kruhů, které vytvářejí, když se vyplave na hladinu nadechnout.

My jsme Dugonga nezahlédli, zato k nám připlul malý Žralok kytarový. Pro tvar své hlavy bývá někdy označován také jako rejnok. Opravdovým zážitkem se nakonec pro nás staly mořské želvy, kterých je v zátoce Marsa Abu Dabbab opravdu mnoho. Kolem některých velkých karet plují natěsno štíhlé ryby, štítovci, které želvám čistí krunýř.

Drahokamy

Přesně uprostřed mezi nilským údolím a Marsou Alam leží další místo, na které stojí za to se vydat: Smaragdové doly. A protože královna Kleopatra tyto zelené drahokamy zbožňovala, někdy se doly nazývají i Kleopatřiny.

Pozůstatky staroegyptských a římských staveb jsou zde zachovány dodnes. Během cesty můžete zahlédnout nejen pouštní psy a velbloudy, ale i krásné gazely.

Komu se nechce cestovat daleko do vnitrozemí, může navštívit vrak lodi nedaleko hotelu Holiday Beach resort. Příjemnou procházkou po pláži se k vraku dostanete za hodinku. Kolem lodi je písečná pláž a azurové moře. Ale v zátoce je stavba, kterou hlídá poloslepý beduín. Můžete do vody, ale na druhou stranu naproti vraku lodi byste chodit neměli. Pak riskujete podle výstrah beduína i zatčení.

Zapomenuté městečko Al Quseir

Součástí oblasti, pouhých 20 minut od letiště, je i městečko Al Quseir (někde se uvádí jen Quseir) které bylo nejdůležitějším obchodním a exportním městem Rudého moře. Velký význam mělo i pro poutníky cestující do Mekky. Jedním z pravidel dobrého muslima je, alespoň jednou za život navštívit Mekku a právě z Al Quseiru vyplouvaly lodě plné poutníku. Dnes je chabou vzpomínkou na rušný přístav jen pár menších lodí.

Oblast Marsa Alam naštěstí ještě nestihl úplně zasáhnout turistický ruch, takže ani v Al Quseiru nenajdete hotelové komplexy a honosné obchody. Vše vyhlíží egyptsky a ne zrovna čistě, ale malebnou atmosféru zvýrazňuje zpěv z amplionů svolávajících k modlitbě.

Místním zpestřením je velbloud Oskar. Za den vypije pět litů Coca-Coly a sní několik kilo jablek. Místní jsou rádi, když Oskara krmí hoteloví hosté, protože v Egyptě stojí Coca-Cola 5 egyptských liber, což je v přepočtu 17 korun za litr a půl.

Určitě doporučujeme, abyste si v Al Quseiru nakoupili. Ve městě nakoupíte rozhodně levněji než v hotelu. Jen se nebojte smlouvat. Příběh o smlouvání čtěte ZDE.

Z hotelů se kromě organizovaných výletů nedá nikam vyrazit. Proto se hosty snaží zabavit animátoři a místní. Animátoři, většinou z řad mladých studentů z Evropy, si na každý den připravují sportovní program a pak vás na něj vehementně lákají. Zahrát si můžete ping-pong, volejbal, golf, ale i vodní pólo v bazénu.

Přístav v městě Al Quseir

Může se hodit Když vám bude delgát radit, abyste si v Egyptě dolary nebo eura nevyměňovali, raději si kurz přepočítejte. Většinou se totiž vyplatí vyměnit si cizí měnu za egyptské libry. Prodejci většinou rádi zaokrouhlují a to vás v případě dolarů či eur vyjde dráž.

Zdroj: Mapy © Google