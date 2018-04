Marrakéš: město barev a břišních tanečnic

Městské hradby MĚSTSKÉ HRADBY

Kolem města se táhne devatenáct kilometrů městských hradeb, jejich výstavba začala v roce 1132. Součástí opevnění je i devět bran. Například u brány Bab Debbarh se nacházejí koželužny, u brány Bab El Khemis se každý čtvrtek koná místní trh.







Nákup koberců NÁKUP KOBERCŮ

Je to obřad. Zákazník popíjí slazený mátový čaj (nejtypičtější marocký nápoj) a prodavači s nesmírnou elegancí rozmotávají koberce. "Tento pochází z Rabatu, toto jsou berberské koberce," informují zájemce. I tady se vyplatí smlouvat.







Náměstí Djemaa El Fna NÁMĚSTÍ DJEMAA EL FNA

Je to nezapomenutelný mumraj, který vás však chytne za srdce. Každé odpoledne se zde scházejí lidoví vypravěči, zaklínači hadů, prodavači vody, vykladači budoucnosti. Narazíte zde i na hudebníky či divadelníky, kolem kterých se v kruhu mačkají diváci. V Maroku se za všechno platí, za postávání v kruhu i za focení. Obvyklá cena jsou dva dirhamy, plaťte vždy dopředu.







Minaret Koutoubia MINARET KOUTOUBIA

77 metrů vysoký minaret mešity cihlové barvy je dominantou města už osm století. Výstavba začala po dobytí města Almohady kolem roku 1150. Vrchol věže zdobí široký pruh keramické mozaiky. Vstup do mešity je nevěřícím zakázán.















Súky SÚKY

O marrákešské medině se říká, že její súky (trhy) jsou největší a nejzásobenější v celém Maroku. Orientace sice není jednoduchá, platí zde však, že v jednotlivých uličkách naleznete jen určitý druh zboží. A na co tady narazíte? Na výrobky mědirytců, řezbářů, kožařů, na obchůdky s koberci, keramikou či bylinkářství. Nejtypičtějším dárkem jsou kožené sandály babuš.







Saadské hrobky SAADSKÉ HROBKY

Je to mauzoleum postavené sultánem Ahmedem El Mansourem pro členy saadské dynastie, dnes zde odpočívá 62 jejích příslušníků. Nejstarší hrobky nesou datum 1557. V Sále Mihrab a Sále tří výklenků leží hroby dětí, v Sále dvanácti sloupů, jehož kupole je vyřezávaná z pozlaceného dřeva a podepírá ji 12 mramorových sloupů, jsou sarkofágy s ostatky Ahmeda El Mansoura, jeho syna a vnuka.







Břišní tanečnice v restauraci V RESTAURACI

V Marrákeši je spousta restaurací, kde je možné vyzkoušet marockou kuchyni. V některých podnicích hostům ke kávě a dezertu "naservírují" i vystoupení břišních tanečnic. Typickým marockým jídlem je tajine, kousky masa (kuřecí, skopové, telecí a hovězí) se připravují v jednom hrnci se zeleninou. Jako příloha se podává kuskus (nahrubo mletá pšenice vařená v hrnci nad párou) nebo nekvašený placatý chléb kessra.



Tip na dárek

V medině naleznete nepřeberné množství dřevěných (populární jsou například sloni) či kovotepeckých výrobků.