Markraběcí sklep se otevře turistům

Podle Jiřího Tesaře je přitom studie zpřístupnění sklepa už hotová. Zbývá však například dokončit stálé elektrické osvětlení, upozornil.



Archeologický průzkum Dominikánského náměstí začal v roce 1999. Zchátralý Markraběcí sklep byl loni nákladem pěti miliónů korun rekonstruován a asi z poloviny znovu dostavěn. Přístup do něj je nyní přímo ze sklepů nedaleké Nové radnice. V budoucnu by se prohlídka sklepa měla podle vedoucí památkového odboru magistrátu Jiřiny Knoppové stát součástí prohlídkového okruhu Novou radnicí. Ten by měl zahrnovat východní křídlo objektu se sálem zastupitelů, Rajským dvorem a Křížovou chodbou.



Sklep byl dosud zpřístupněn pouze na jeden den - loni 23. prosince v rámci akce Vánoce na brněnské radnici.