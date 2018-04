Vlak je cesta do duše národa, tvrdí železniční „maniak“ Mark Smith

Mark Smith je Angličan, jeho krajané létají do Česka zhusta levnými aerolinkami na divoké rozlučkové mejdany se svobodou (tzv. stag parties), zatímco on hlásá: „Z Londýna do Prahy jezdím výhradně vlakem. A zdaleka nejen tam.“ Odpůrce moderního letectví poskytl rozhovor pro magazín Víkend DNES.