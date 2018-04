Výlety za konopím končí. Turisté v Amsterdamu stíhají poslední joint

Na Coffee shopy narazí každý návštěvník Amsterdamu. V ulicích centra je podobných obchůdků několik set a všechny jsou založené na stejném principu. Pokud je vám více než 18 let, můžete si v nich zakoupit a zkonzumovat malé množství marihuany a hašiše.

Stačí přijít k pultu, kde leží zvláštní "konopný lístek". Na první pohled to vypadá, jako klasické hospodské menu, jen místo řízků či svíčkové zde najdete názvy a ceny nejrůznějších druhů hašiše a marihuany. V nabídce bývají modely od marockého hašiše přes afgánskou či nepálskou marihuanu až po vzorky původem z Karibiku.

Až 50 eur za gram

"Většinou si můžete vybrat ze zhruba dvaceti až třiceti vzorků hašiše a marihuany, přičemž ceny se pohybují ve velmi širokém rozpětí v závislosti na síle a kvalitě. Tak třeba za gram hašiše můžete zaplatit 6 či 7 eur, ale klidně také 30 nebo dokonce 50 eur. Ale to je silný preparát pro zkušené znalce. Marihuana se prodává v rozpětí od pěti až deseti eur za gram. Většinou mají v Coffee shopech také předpřipravené jointy, které pořídíte za zhruba 2,5 eura," vysvětluje třiadvacetiletý Martin z Prahy, který zde několik měsíců studuje.

V jeho oblíbeném Coffee shopu však jointy nemají a marihuanu prodávají v cenách od 20 eur za tři gramy či od 10 eur za jeden a půl gramu. "Konopí si můžete vykouřit přímo v coffee shopu, což se dělá nejčastěji, nebo si ho vzít domů, ale nesmí se kouřit na ulicích," dodává Martin.

V Amsterdamu můžete ochutnat také speciální koláčky z marihuany.

Pomalý začátek

A připojuje další rady nezkušeným konzumentům. "Zdejší marihuana je poněkud silnější než běžně prodávaná 'tráva' v Česku, takže je lepší začít menším množstvím," doporučuje. Případně se poradit s obsluhou a nechat si doporučit nějaký ne moc silný preparát. A zásadně konzumaci marihuany či hašiše nekombinovat s alkoholem (v Coffee shopech stejně není v posledních letech alkohol legálně na prodej).

Poněkud riskantní je také ochutnávka koláčku s marihuanou, neboť nevíte, kolik účinných látek obsahuje. "A raději ani nechoďte do Coffee shopů kolem populárního Red Light Districtu, kde je hodně mladých a opilých cizinců, ale spíše zamiřte do čtvrti Jordaan, kde je trochu větší klid," radí Martin. A prostředí jeho oblíbeného podniku mu dává za pravdu: v jednom rohu zákazníci kouří a hrají šachy, ve druhém si zase potichu povídají. A ve třetím sedí samotář s knihou.

Revoluční proměna

Ale pojďme se vrátit k revoluční změně, která unikátní projekt Coffee shopů od příštího roku čeká. Podle zákulisních informací tlačila na holandskou vládu Evropská unie (především šlo o aktivitu Francie, Belgie a Německa), které se nelíbí masivní drogová turistika, přivádějící do Amsterdamu ročně několik milionů turistů. Oficiálně se mluví až o čtyřech milionech cizinců, kteří tam za drogami jezdí.

Holandská vláda rozhodnutí dlouho odkládala, ale nakonec se rozhodla, že prodej drog cizincům zakáže. A protože soud v Haagu vládní návrh posvětil (na soud se obrátili majitelé Coffee shopů v Amsterdamu), zákaz prodeje drog cizincům by měl v Amsterdamu platit už od 1. ledna příštího roku. Ale právní bitva ještě není u konce, protože soudci mají na stole odvolání ze strany Coffee shopů. A kompromis se snaží najít také starosta města Eberhard van der Laan, který se obává ztráty příjmů z turistického ruchu. Ale jejich šance jsou údajně velmi mizivé.

Na nákupy "trávy" v Amsterdamu zapomeňte, raději si, jak radí obrázek, vypěstujte svou vlastní. Za radikálním tažením proti marihuaně a hašiši v Holandsku stojí údajně Evropská unie.

Jak to bude dál?

V samotných Coffee shopech se zatím na toto téma nechtějí moc bavit. "Žádný zákaz tu ještě neplatí a můžeme prodávat všem. A co bude v lednu, to bude až v lednu," odpovídá na dotaz poněkud odměřeně Ellen z Coffee shopu v centru města. Patrice z malého Coffee shopu nedaleko muzea Anny Frankové však přiznává, že pokud k zákazu skutečně dojde, minimálně polovinu Coffee shopů jejich majitelé kvůli propadu tržeb brzy zavřou.

A jak to bude vypadat v praxi? Vize je následující. Všichni návštěvníci Coffee shopů se zaregistrují formou jakéhosi stálého členství, díky čemuž dostanou legitimaci s registračním číslem, jménem a fotografií, kterou se budou při nákupu či kontrolách prokazovat. Podmínkou pro získání takové karty je ovšem to, aby byli obyvateli města. Jednoduché, chytré a účinné. A cizinci budou mít utrum.

Některé Coffee shopy jsou malinké, jiné pojmou i několik desítek hostů.

Počty Coffee shopů klesají

"Jak znám Evropskou unii, bude boj proti konopí dále pokračovat a za pár let to zakážou i nám. A to bude obrovská hloupost, neboť tolerance měkkých drog snížila jak počet jejich konzumentů, tak i problém s tvrdými drogami. Když si šel člověk koupit hašiš ilegálně, dealer mu často nabídl na vyzkoušení něco tvrdšího, třeba heroin či kokain, a pak už se to s ním vezlo. Kdežto v Coffee shopech je pouze tráva nebo hašiš, a měkké drogy jsou tak striktně oddělené od tvrdých," upozorňuje třiačtyřicetiletý Johan, který si chodí zakouřit jednou až dvakrát týdně.

"Už teď se spousta věcí změnila, neboť podle nových pravidel nesmí být Coffee shopy blízko škol, takže jejich počet klesl v posledních pěti letech na polovinu. A teď bude ještě hůř," uzavírá Johan.