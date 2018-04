Mariánské Lázně: dobré lyžování přímo uprostřed města

Jak se tam dostat

Vlakem z Karlových Varů, Plzně nebo Chebu do Mariánských Lázní, pak pěšky nebo autobusy MHD do lyžařského areálu.

Kabinová lanovka jezdí od 9 do 16 hodin, jedna jízda stojí 35 Kč.

Za lyžařskou turistikou je možné také vyjet z Mariánských Lázní autem či autobusem na Kladskou a začínat odtud. Autobusy ovšem jezdí pouze v pracovní dny a sobotu (6:30, 10:20, 13:55). Zpáteční autobus v sobotu jede naposledy ve 14:45 z Kladské, v pracovní dny ještě v 15:50 a 17:50.)

Mapy

1 : 50 000 KČT č. 2 – Slavkovský les a Mariánské Lázně

Užitečné weby

Lyžařský areál Mariánské Lázně: www.skiarea.cz

Lyžařská turistika v okolí Mariánských Lázní: www.marienbad-thc.cz