Mapujeme nejslavnější muzea světa v Londýně. Mají vstup zdarma

Celý svět v jedné budově

To, že se do Britského muzea vstupné neplatí, není žádná novodobá vymoženost, ale velmi dlouhá tradice. Britské muzeum totiž vzniklo již v roce 1753 a hned od svého začátku bylo přístupné všem, bez ohledu na to, jak měli hluboko do kapsy. Díky této zásadě navštíví muzeum ročně neuvěřitelných šest milionů lidí, čímž patří mezi nejnavštěvovanější atrakce světa.

Slávě Britského muzea pomáhají i skvělé marketingové kampaně. Třeba na letošní rok Britské muzeum připravilo se stanicí BBC pořad Historie světa ve sto objektech, který popularizuje nejzajímavější exponáty muzea, např. hlavu Buddhy ze slavného monumentu Borobudur na Jávě či proslulého dvojhlavého hada Aztéků.

Pohřební maska mumie Egypťana Slavný dvouhlavý had Aztéků

Jak přespat v muzeu

Návštěva Britského muzea je skutečně mimořádný zážitek. Hned od samotného vstupu si uvědomujete, že nikde jinde na světě nenajdete na jediném místě tak pestrou a velkolepou sbírku. Navíc oproti většině muzeí na kontinentu vás tady nikdo neomezuje a nenapomíná. Nemusíte si sundavat bundy, odevzdávat kabelky či fotoaparáty. V celém muzeu se totiž smí volně fotografovat, čehož návštěvníci také hojně využívají.

Muzeum nabízí i další aktivity, o kterých si u nás doma můžete nechat jenom zdát. Tak například každý rok tu vyberou z mladých příznivců muzea skupinku, která může přespat jednu noc přímo uprostřed expozic. Viděli jste film Noc v muzeu? Tak asi tušíte, co je tu čeká.

Velkolepé prostory Britského muzea

Fascinující mumie

Britské muzeum sídlí v moderní budově, která byla přestavěna v rámci oslav Milénia. Jeden den na návštěvu vám přitom rozhodně stačit nebude, podrobná prohlídka zabere minimálně tři až čtyři dny.

Nejvíce lidí se pravidelně tísní v sálech se sbírkami ze starověkého Egypta. Slavné mumie fascinovaly už staré Řeky a Římany a v době středověku se vysušená těla starověkých Egypťanů dokonce mlela na prášek, který se přidával do léků. Od 17. století nechyběly mumie v žádné slavné sbírce kuriozit a ani dnes jejich sláva nijak nevybledla.

Nová knihovna v zastřešeném dvoře Britského muzea Pýchou Britského muzea je sbírka mumií

Utahování opasků

Ostatně právě od začátku listopadu v Britském muzeu probíhá unikátní výstava Starověký Egypt: Kniha mrtvých, která nechává nehlédnout do tajemných zákoutí posmrtného života (cena 12 liber). Přestože je vstup do muzea zdarma, za výstavy se musí platit.

V době světové ekonomické krize má i Britské muzeum finanční problémy a po květnových volbách, které nastartovaly britské utahování opasků, se snížil rozpočet muzea o tři procenta, což vedlo k mírnému omezení otvírací doby – místo dvou večerů v týdnu, kdy je otevřeno až do půl deváté, bude večerní prohlídka možná již pouze v pátek.

Úchvatná práce londýnských zlatníků. Britské muzeum Londýnské muzeum. Velký požár Londýna

Zatopený Londýn

Dalším vyhlášeným muzeem je Londýnské muzeum otevřené v roce 1976, které odhaluje dlouhé dějiny britské metropole.

Mezi spoustou exponátů zaujmou hlavně dva sály. První je věnovaný krutému požáru Londýna v roce 1666, jenž zničil velkou část středověkého města. Druhý sál naopak ukazuje zvláštní ekologicky laděnou fikci, jak by Londýn mohl vypadal v budoucnu, pokud dojde k výrazným změnám klimatu. Velkoformátové fotografie ukazují například situaci, kdy selžou velké protipovodňové bariéry na Temži, britskou metropoli zasáhne několikametrová povodeň a Londýn se promění v Benátky. Na dalších působivých fotografiích je vyobrazen vyprahlý pouštní Londýn či Londýn zasažený smogem jako indické Dillí.

Fikce v Londýnském muzeu: smog a rýžová pole v Londýně

Střevíčky od Vivienne a řvoucí dinosauři

může se hodit Ideální dobou k návštěvě londýnských muzeí je podzim a zima, kdy je v Londýně méně turistů a muzea jsou volnější. Všechna uvedená muzea jsou v docházkové vzdálenosti od metra, Britské muzeum stojí ve čtvrti Bloomsbury, nedaleko stanice metra Tottenham Court Road. Londýnské muzeum najdete nedaleko známého centra Barbican, mezi zastávkami metra Barbican, Moorgate a St. Paul's. Victoria and Albert Museum a Přírodovědecké muzeum najdete v módní čtvrti Kensington u stanice metra South Kensington.

Velmi populární jsou také dvě muzea, ležící těsně vedle oblíbeného Hyde Parku, tedy Přírodovědecké muzeum či "designové" Victoria and Albert Museum, které spravuje jednu z největších sbírek užitého umění na světě. V neuvěřitelných jedenácti kilometrech výstavních síní můžete obdivovat nejkrásnější výrobky lidstva. Čeká tu na vás úchvatná sbírka indického umění, bohatě zdobené středověké relikviáře, blýskavé náhrdelníky či "střevíčky" od slavné britské návrhářky Vivienne Westwoodové.

Zatímco muzeum světového designu, které už v roce 1899 nechala britská královna Viktorie přejmenovat na památku prince Alberta, potěší hlavně ženy, ve vedlejším přírodovědeckém muzeu se skrývá ráj pro všechny muže s klukovským srdcem. Najdou zde totiž třeba řvoucí mechanické modely dinosaurů v životní velikosti, přičemž nechybí ani zkamenělé kostry či vejce, tisíce v lihu naložených zvířat či mimořádně působivou expozici Visions of Earth. Do všech jmenovaných muzeí je také vstup zdarma.