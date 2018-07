Pozor na GPS navigace. Kvalitní mapu si vytvoříte i ve své hlavě

Ptačí mysl Schopnost orientace je částečně vrozená, částečně se dá natrénovat a částečně závisí i na tom, jste-li muž nebo žena. To je dáno evolučně. Muži se vydávali na dlouhé lovy, takže se u nich vyvinuly lepší orientační schopnosti než u žen, které zůstávaly v okolí jeskyně nebo tábora. Jak to celé funguje? Na papírové mapě každý bod v kartografickém souřadnicovém systému charakterizují dvě čísla: poledník (ve směru sever-jih) a rovnoběžka (ve směru západ-východ). Od toho se dá z družice odvodit GPS adresa každého bodu na Zemi. Redakci magazínu Víkend najdete na souřadnicích 50.0694044N, 14.4007017E. V mozku to máme zařízeno podobně díky zvláštnímu typu neuronů, kterým se říká mřížkové buňky. Když se pohybujeme v neznámém prostředí, vytvářejí tyto buňky struktury ve tvaru šestihranů, ze kterých jsme schopni zpětně odvodit topografii prostoru. V hlavě tedy nemáme ploché 2D mapy, ale prostorové 3D modely. Náš mozek průběžně registruje i směr pohybu a rychlost, orientační body a vzdálenost. Všechny informace ukládá do „kognitivních map“ v hipokampu.