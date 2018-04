Mapa bývá téměř vždy neocenitelný pomocník

Ta je tak nepostradatelným pomocníkem, že by skutečně nikdy neměla chybět. Jak ale dobrou mapu vybrat? A také kde dobrou mapu koupit?

Především by se měla kupovat už před cestou. Kdo si předem stanoví kam přesně chce jet, zjistí co tam může vidět (pokud je to možné) a dokáže podle mapy odhadnout čas, který k tomu potřebuje, ten může v každém případě ušetřit čas. V některých případech i peníze.

Peníze by se ale neměly šetřit na mapách. Nekvalitní výrobek za laciný peníz způsobuje spíše problémy.

V současnosti je u nás výběr map poměrně velký. Koupit se dá prakticky všechno - například ukrajinská speciálka o Zakarpatí, mapy odlehlých míst Tibetu či podrobný plán Buenos Aires.

Exituje ještě jeden podstatný důvod, proč mapu kupovat předem. Zejména individuální turisté se dostávají do odlehlejších míst a vzdálených zemí, kde nejsou kvalitní mapy k dispozici. Stát se to může kdykoli a většinou se tak stane, když je to nejméně příjemné.

Vyskytují se i případy, kdy je dobré míst mapu dvoujazyčnou. Například na čínském venkově potřebují místní obyvatelé číst název místa ve svých znacích, jinak budou mít s případnou radou velké problémy.

Naopak na mnoha místech ve vyspělých zemích získáte jednodušší mapy (pozor, většinou skutečně jenom ty jednodušší) zdarma v informačních turistických kancelářích. Ty lepší je nutno koupit.

A kdy mapu nepotřebujete? Snad jenom v tom případě, že jedete se spolehlivou cestovní kanceláří a nebudete v průběhu pobytu v cizině podnikat žádné výlety a budete trávit svůj volný čas na jednom místě.

V případě, že se jedná o cestu individuální, cestu kdy budete používat auto či návštěvu města, je mapa nutností.