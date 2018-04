On řídí, ona háčkuje. Manželé z Česka jedou z Aljašky do Argentiny

Kde se vzal nápad vyrazit na cestu z Aljašky do Argentiny?

Václav: Napadlo nás to během posledního roku našich studií v Jižní Koreji, konkrétně v prosinci 2014. Chtěli jsme se vydat na časově neomezenou cestu a americké kontinenty vypadaly lákavě.

Hana: A také se nám po skončení vysoké ještě nechtělo do práce.

Podle čeho jste zvolili zrovna tuhle trasu?

Václav: Procestovali jsme část jihovýchodní Asie. A čím bylo Thajsko, Filipíny a Kambodža před patnácti lety, tím je podle mě Jižní a Střední Amerika teď. Ještě není tak ovlivněná přílivem turistů.

Plánovali jste od začátku, že si koupíte dodávku a pojedete s ní?

Hana: Vůbec ne! Chtěli jsme jet stopem.

Václav: Postupně, když jsme začali cestu plánovat, tak jsme přecházeli od stopu ke kolům, od kol k motorkám. A nakonec jsme zjistili, že dodávka bude stát stejně jako dvě motorky, tak jsme si koupili naši Big Mama. Objevili jsme ji na dálku na Craigslistu (inzertní server, pozn.red.) v Eagle River, 30 kilometrů na sever od Anchorage. Chlapík, od kterého jsme ji koupili, nám ji od května podržel a navíc nám nabídl, že můžeme celou přestavbu udělat u něj v garáži.

Hana: Trvalo to dva a půl týdne. Trošku nám dala zabrat stavba postele, ale na youtube se naučíte všechno.

Nestává se často, že by Big Mama vypadala malá, ale když už, tak to stojí za to.

Co o dodávce ještě můžete říct?

Václav: Big Mama je Ford e250 Econoline, pod kapotou má šestiválcový motor o objemu 4,2 litrů. Síly má víc, než potřebujeme, ale v tom s námi žádný Američan nesouhlasí. Co se týká spotřeby a nákladů, lepší auto jsme koupit nemohli. Spořádá 13 litrů na sto kilometrů, což na tak těžký vůz není vůbec špatné. A kromě výměny oleje a brzdových destiček jsme v servisu nestrávili ani minutu.

Nebylo někdy na obtíž, že to není čtyřkolka?

Václav: Zatím jsme neměli problém něco vyjet. A to jsme se pouštěli i do cest, proti kterým Dalton Highway vedoucí k polárnímu kruhu vypadá jako krásná nová dálnice. Potrápil nás jen měkký písek na plážích, ale i v tom jsme zapadli jen jednou.

Večerní posezení u ohně je ta nejlepší meditace. Půlrok na cestě oslavili Šimkovi v kalifornském národním parku Joshua Tree.

Jste na cestě něco přes půl roku. Kolik času jste si na ni vyhradili?

Václav: Původní plán byl rok. Ale ten se změnil během prvního týdne po příletu na Aljašku, když jsme si uvědomili, že na jižní polokouli jsou roční období naopak. To vám alespoň dá představu o tom, jak moc jsme naši cestu před odjezdem promýšleli.

Hana Šimková (rozená Pospíšilová)

narodila se v roce 1989 v Šumperku a vyrůstala v Mohelnici



v 18 začala na vlastní pěst objevovat Evropu



studovala v Portugalsku, kde se poznala se svým budoucím mužem a společně odjeli studovat na tři roky do Jižní Koreje



potom se vypravili do Skotska vydělat nějaké peníze, aby se mohli vydat na cestu napříč americkými kontinenty



na cestě už uháčkovala přes dvě stě kulíšků

Václav Šimek narodil se v roce 1988 ve Frýdku-Místku



stopem procestoval Evropu



v Portugalsku poznal svoji budoucí ženu, po společných studiích v Jižní Koreji se vzali a místo líbánek se vydali na cestu z Aljašky do Argentiny



jejich projekt HV Adventure má za sebou sedm měsíců; zhruba za rok by měli společně s bílou dodávkou Big Mama stanout na nejjižnější výspě Argentiny



Taková výprava stojí spoustu peněz. Měli jste našetřeno?

Hana: Zkoušeli jsme zjistit, kolik peněz budeme zhruba potřebovat. Ale nebyli jsme schopni z nikoho dostat konkrétní částku. Tak jsme udělali hrubé propočty a odjeli jsme s tím, co jsme našetřili za osm měsíců práce ve Skotsku, což bylo asi 600 000 korun.

Václav: S těmi jsme odletěli na Aljašku a po sedmi měsících nám zbývá asi 140 000 korun, což vychází na dva tisíce denně. Je v tom všechno včetně auta, pojištění, telefonů, benzínu a jídla. Snažíme se utrácet do 20 dolarů denně za oba, což se nám docela daří.

Hana: Nekupujeme věci, které nepotřebujeme. Většinu času si vaříme a když se jdeme najíst, vždy jen do lokálních restaurací, které jsou levné a chuťově nejlepší. Ale nijak se neomezujeme. Pivo nebo víno máme pořád v chlaďáku.

Cestou háčkujete čepice? To bylo v plánu, nebo jste potřebovali finanční injekci?

Hana: Mluvili jsme o tom, než jsme vyjeli. Ale nevěděli jsme, jestli to půjde a kde budeme kupovat vlnu. Tak jsem si pro jistotu sbalila háček do báglu. Po měsíci na cestě jsem začala háčkovat a hrozně se to chytlo. Zjistili jsme, ze klubka vlny jsou v obchodě drahá, tak jsme začali chodit do second handů a skupovat deky a svetry. Po večerech je rozplétáme a když Venca řídí, tak já většinou háčkuju.

Václav:Přišli jsme na to, že čepice jsou super artikl k seznamování. Hodně lidí se s námi dalo do řeči jen kvůli nim.

Kolik už jste jich prodali?

Hana: Od začátku se nám podařilo prodat a rozdat přes 250 čepic. Nemáme pevnou cenu, jsou k mání za dobrovolný příspěvek na cestu.

Po cestě Hana s Václavem háčkují kulíšky a za příspěvek na cestu je rozdávají lidem okolo. Vyrábějí je ze svetrů a dek, které najdou v second handech, a tak je každý originál.

Střídáte se za volantem i při háčkování?

Hana: Střídáme. Ale většinou řídí Venca. Já jsem mnohem rychlejší v háčkování, takže můžu během cesty naháčkovat nějaké čepky. On se to učí, ale zatím jich udělal maximálně deset.

Václav: Asi by mi prospělo víc tréninku s háčkem, ale sedět na místě spolujezdce není pro mě. Hanina si v klidu háčkuje, a když je potřeba navigovat, tak dělá, že tam není.

Jaké to vůbec je být spolu sedm měsíců 24 hodin denně? Hádáte se?

Hana: Po pravdě jsme se nikdy moc nehádali. Ale to jsme nežili v prostoru o velikosti koupelny, kde řídíte, vaříte i spíte. Začátek byl docela krušný. Všechno v dodávce musí mít svoje místo, jinak to nefunguje, a udržovat řád je občas šílené. Takže se chytáte maličkostí, jako proč nehodíš to špinavé tričko do tašky, ale na zem, kam jsi zase dala to a to. Občas to vyústí v hádku, ale většinou je hned dobře. Protože oba víme, že není kam utéct.

Občas je náročné žít v prostoru 2 x 5 metru, ale když ráno otevřete dveře, vyhled vás vždycky dostane.

Václav: No jednou už jsem si uprostřed Idaha sbalil batoh s jedním grepem a energetickou tyčinkou s tím, že se za tři dny potkáme v Yellowstonu.



Hana: Venca tehdy po jedné hádce dupl na brzdu, bouchl dveřma a v tom vzteku si skoro nic nesbalil. Já jsem byla chvíli docela ráda, že si od sebe odpočineme. Pak jsem si ale uvědomila, že si nevzal žádnou vodu. Tak jsem u něj zastavila, podala mu ji z okýnka a zeptala se, jestli nebude jednodušší, když si nasedne. Nasedl, ale dva dny jsme se nebavili.

Je to vaše první dlouhá cesta, nebo už jste nějakou společně absolvovali?

Hana: Během studia v Jižní Koreji jsme cestovali s batohem na zádech po Thajsku, Kambodži, Filipínách. Kousek Evropy jsme projeli stopem, ale tohle je naše největší společná cesta.

Národní parky v USA jsou jako z jiné planety a Grand Canyon v Arizoně to jen potvrzuje.

Změnily se v průběhu času nějak vaše představy o takovém putování?

Václav: Ty se mění každý den. Nejdůležitější je nastavit si priority. Neradi utrácíme peníze, ale když už, tak se snažíme dát je za zážitky, ne za věci.

Hana: Před cestou jsme trochu plánovali, ale realita je vždycky jiná. Takže teď máme plán maximálně na dva týdny dopředu. Jinak bych řekla, že jsme změnili pohled na svět a život celkově. Najednou zjistíte, jak málo vám stačí k životu. Máte kde spát, vařit a umýt se. Víc se naučíte vnímat přírodu, víc nasloucháte lidem a máte radost z maličkostí. Tohle není dovolená. Je to život, který jsme se teď rozhodli žít a který nás baví. Ale všechno není tak růžové, jak to občas vypadá z fotek.

Přemýšleli jste už o tom, co budete dělat, až tohle dobrodružství skončí?

Hana: Bylo by fajn, kdybychom si zajistili pravidelný příjem a mohli ještě dlouho pokračovat, ale to teď nevypadá. Takže řekněme, že za rok bychom mohli být v Argentině. Teď momentálně čekáme, jestli dostaneme pracovní víza do Kanady. V tom případě hodíme auto do kontejneru, přepravíme se do Mexika nebo rovnou do Kanady a budeme rok makat a cestovat.

Václav: Už hledáme Volkswagen T3 Westfalia v Evropě a pokud ho najdeme, tak možná tímhle způsobem zkusíme cestovat i s dětmi do jejich předškolního věku. Ale kdo ví, co bude. Míst, která jsme neviděli, je pořád dost.