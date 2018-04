Malým okruhem po hřebeni Jeseníků

Do Koutů nad Desnou se ze Šumperka dostaneme soukromou železnicí provozovanou sdružením obcí v údolí řeky Desné, která byla kompletně znovu postavena po povodni v létě 1997. Jízdenky vám prodají i v pokladnách Českých drah, ale jsou o něco dražší než při koupi zvláštních jízdenek sdružení.

Pokud máte více času, je vhodné se zastavit v lázeňském městečku Velké Losiny. Od železniční stanice Kouty nad Desnou půjdeme po žluté turistické značce po hlavní cestě směřující na Červenohorské sedlo. Za hotelem Musil odbočíme vlevo na místní úzkou asfaltovou komunikaci. Projdeme pečlivě udržovanou chatovou osadou a kolem lyžařského vleku, až dojdeme k velké dřevěnici s kamenným bazénem a krbem. Tady by se k trase mohli připojit turisté, kteří přijeli vlastním autem a nechali ho na půl kilometru vzdáleném parkovišti u odbočky k elektrárně. Odtud neustále stoupáme po kamenité cestě a přitom se vlevo otevírají pohledy do Koutského žlebu a na skalní útvary mezi Šindelnou a Suchou horou.

Po šesti a půl kilometru dojdeme do největšího lyžařského střediska v Jeseníkách - na Červenohorské sedlo (1010 m). Běžného občerstvení se však turista v těchto místech nedočká, protože kromě luxusního hotelu Orea jsou ostatní chaty a stánky z provozních důvodů zavřené a jejich otevření je pravděpodobné až se zahájením lyžařské sezony v druhé polovině prosince. Po červené turistické značce dojdeme vlevo kolem hotelu a podél plynárny se dostaneme k hlavní cestě Jeseník-Šumperk dělící středisko na dvě části - na obtížn ější severní svahy a na snadné jižní svahy. Přejdeme přes cestu a po značce stoupáme úzkou lesní cestou oklikou severními lyžařskými svahy. Protínáme přitom modrou a červenou sjezdovku, abychom se lesem dostali až na hřeben na odbočce Klínovec.

Tady vycházíme z lesního porostu a při pohledu zpět se nám naskytne pohled na vrcholové stanice vleků na Klínovci (1163 m) a na komplex budov tvořících Červenohorské sedlo. Bezlesým hřebenem pokračujeme podél tyčového značení směrem k Pradědu, jehož vysílač je patrný na obzoru. Dojdeme na Výrovku (1167 m) a z ní stále kamenitou stezkou na Kamzík (1190 m) . Jdeme dále k Malému Jezerníku (1200 m), za ním čeká po krátkém průchodu lesem prudký sestup podél skal. Pak se charakter hřebenovky výrazně změní a po dlouhou dobu poskakujeme po dřevěném přibližně metr širokém chodníku. Ten byl naposledy opravován už hodně dávno, takže jeho velká část je v různém stadiu rozkladu. Je proto nutné dávat neustále pozor, na co šlapeme . Převážně po dřevě dojdeme až do rezervace Slatě, kde se červená hřebenovka spojuje se zelenou značkou. Obě jdou souběžně k nedaleké chatě Švýcárna, která je nejoblíbenější na hřebeni Jeseníků.

V podzimním období na ní probíhají stejně jako na ostatních chatách nezbytné opravy, a tak se tu můžete setkat s jistým omezením provozu. Přesto byste si neměli nechat ujít zdejší vyhlášené borůvkové kynuté knedlíky, či některou z dalších specialit. To vše však pouze do sedmnácti hodin, kdy končí provoz restaurace.

Z oken chaty, ale i z venkovního posezení je překrásný výhled na jižní a západní část Jeseníků. Ze Švýcárny se vrátíme půl kilometru zpátky k rozcestí Slatě, odkud se pak vydáme po zelené turistické značce klesající do Koutů nad Desnou. Zpočátku klesáme po cestě k rozcestníku pod vrchem Kamzíkem. Vlevo vidíme na horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně a později i na dolní nádrž. U rozcestí byl letos postaven nový dřevěný přístřešek, který nás může dočasně ukrýt před nepřízní počasí. Cesty se tady dělí. Zatímco modrá turistická značka vede po vrstevnicové cestě na Červenohorské sedlo, nás bude nadále zajímat zelená značka, jež odtud prudce klesá lesem.

Při dlouhém sestupu po bočním hřebínku nad údolím Divoké Desné třikrát přejdeme lesní šotolinovou silnici vedoucí z Koutů nad Desnou na Švýcárnu. Tato silnice by byla úplně optimální pro cyklisty na horských kolech. Nekonečný sestup zakončíme na začátku údolí Divoké Desné, kde jsme zanechali auto nebo se pěšky napojíme na hlavní silnici vedoucí do Koutů nad Desnou. K odvozu můžeme využít některého z mála autobusů jedoucích do Šumperku, nebo projít celou vesnicí a na jejím dolním konci nastoupit do vlaku společnosti Desná. K orientaci v malém okruhu částí Jeseníků je vhodné využít turistické mapy Jeseníky vydané zlínským nakladatelstvím Shocart nebo mapy Klubu českých turistů. Obě jsou v měřítku 1:50 000.