Moravský Říp s rozhlednou i sochami génia Rolínka. Tip na hezký výlet

Dva výrazné a osamocené kopce Malý a Velký Chlum najdete velmi snadno vpravo od silnice č. 43 přibližně tři kilometry severně od Černé Hory. Už jen samo pojmenování obou kopců je zajímavé: díky jejich tvaru a poloze dochází k optickému klamu, a tak je ve skutečnosti Malý Chlum o přibližně 25 metrů nad mořem vyšší než Velký Chlum.

Dřevěná rozhledna na místě starých hradišť

Oba Chlumy jsou dominantou celého okolí, a tak není divu, že jejich historie sahá daleko do minulosti. Díky své poloze a dalekému výhledu byly celé věky využívány k výstavbě opevněných hradisek, která sloužila jako vojenská nebo správní centra oblasti. Halštatské hradiště objevil na Malém Chlumu badatel Jan Knies už v roce 1882 a datuje se do pozdní doby bronzové.

Malému Chlumu (488 m n. m.) se také říkalo Holý vrch, protože byl opravdu odedávna holý a výhled z něj byl vyhlášený. V dobách první republiky tu stávala vojenská pozorovatelna, a to až do roku 1940. Průběžně se tu také těžil pískovec, což dokládá zbytek velkého lomu v horní části.

Po roce 2000 iniciovalo sdružení obcí Svitava výstavbu rozhledny, kterou podpořil také Jihomoravský kraj. Necelých deset metrů vysoká, dřevěná vyhlídková stavba byla slavnostně otevřena 20. srpna 2005. Někteří místní se po hospodách s oblibou pošklebují, že to ani není rozhledna, že je to prý jen větší posed. Něco na tom je, ale to nic nemění na faktu, že výhled je odsud parádní. Vrchol je totiž dodnes holý, a tak opravdu stačí jen těch několik málo metrů k tomu, aby se návštěvníkovi naskytl ničím nerušený 360° výhled po celém okolí.

Navštívil jsem většinu rozhleden v této oblasti a musím konstatovat, že ta na Malém Chlumu je skutečně asi nejmenší. Na vyhlídkovou plošinu nevedou ani schody, jen pouhý žebřík. Krásou výhledu však tento kopec jednoznačně patří k nejpůvabnějším a její návštěvu vřele doporučuji.

Výhled k Huti svaté Antonie Bývalý lom na Malém Chlumu

Kde sochal samorost Rolínek s hasičskou sekerkou

Až se nabažíte výhledu z Malého Chlumu, doporučuji ještě si zajděte na krátkou procházku k úpatí Velkého Chlumu, kde najdete další místní zajímavost, tentokrát sochařskou. Příběh bořitovského rodáka Stanislava Rolínka je na Moravě poměrně dobře známý. Proslul zejména vytvořením 14,5 metru vysoké sochy prezidenta Masaryka, ve své době největší sochy ve střední Evropě, kterou vytvořil podle podobizny na poštovní známce a již bohužel zlikvidovali nacisté v roce 1942, a to i přes originální maskování obestavěním chatou.

Málo se už ale ví, že venkovský samorost Rolínek vytvořil v okolních lesích řadu dalších soch a plastik. Nadšenec tak na úpatí Velkého Chlumu hasičskou sekerkou a půlkou nůžek na střihání ovcí vytvořil krásné sousoší husitských osobností v nadživotní velikosti. Pospolu tu tak dodnes stojí Jan Hus, Jan Žižka a Prokop Holý. Sousoší v roce 1996 restaurovala firma Atelier Leitgeb a dodnes je ve skvělé kondici, přestože je z měkkého pískovce.

Sousoší Jana Žižky, Jana Husa a Prokopa Holého

Jak se tam dostat

Dostat se tam je velmi jednoduché a přístupových cest je hned několik. Jednak můžete vyrazit do Bořitova u Černé Hory, kam je celkem dobré autobusové spojení, a odsud se postupně vydat k sousoší a rozhledně.

Může se hodit GPS souřadnice rozcestí u Hutě svaté Antonie : 49.4490839N, 16.5916944E

Příznivci geocachingu tu najdou dvě tématické kešky.

S sebou teplé oblečení, i v létě na Malém Chlumu pěkně fouká.

Pojedete-li busem, zjistěte si spojení předem, moc spojů sem nejezdí.

Trasa je nenáročná, vhodná i pro malé děti.

Obě zajímavosti jsou celoročně volně přístupné.

Další možností je autobusová zastávka Lysice - Perná u hlavní silnice č. 43, odkud dále po červené turistické značce. Tuto variantu ale příliš nedoporučuji, protože autobusů tu moc nestaví a průchod na značku je nejasný kvůli oploceným soukromým pozemkům.

Nejlepší variantou je podle mě dojet do obce Huť svaté Antonie. Dostanete se tam také autobusem (stanice se jmenuje Obora - Hutě) nebo autem, které u zastávky bez problémů odstavíte. Dále pokračujte jen pár set metrů po červené turistické značce k rozcestí Pod Malým Chlumem, kde se červená značka kříží se zelenou. Doprava je to pak po červené přibližně jen asi kilometr na vrchol Malého Chlumu a k rozhledně. Stejnou cestou se můžete vrátit nazpět a udělat si druhou odbočku na druhou stranu po zelené k husitskému sousoší. Odsud pak zase zpět k rozcestníku a na autobus či k autu. Celková délka trasy od autobusu a zpět je necelých pět kilometrů.

rozhledna Malý Chlum