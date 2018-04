Malta: klíč ke Středozemí

Může se hodit Kam se ještě vypravit

* Ostrov Gozo - devět stálých obyvatel bydlí v jedné uličce, kudy projede jen jedno auto. "Z těch lidí je jeden policista. Kromě toho, že sám před šesti lety boural, nemá nic na práci," směje se náš průvodce Albert a tak trochu mu závidí.



* Ostrov Comino - celodenní výlety lodí, nádherné laguny, ale pozor na medúzy. „Já mám přírodní kožich, mě nespálí,“ směje se místní průvodce. Kolik co stojí

Půjčovné auta je jedno z nejlevnějších v Evropě, na den je to v přepočtu do pěti set korun. Místní pivo Cisk je překvapivě dobré a vychází od 30 korun výše. Velké saláty a pizza začínají od 150 korunr, maso a příloha v restauracích od 160 korun. Balení šesti vod stojí okolo šedesáti korun. Jak se tam dostat

Pobyty na Maltě nabízejí cestovní kanceláře. Také tam z Prahy létají společnosti Air Malta, ČSA, Alitalia.