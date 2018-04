Malta: kde lenošení na pláži je hřích

Nenechte si ujít MARSAXLOKK Rybářská vesnice na jihovýchodě ostrova stojí za návštěvu. V přístavu kotví barevné rybářské lodě zvané luzzu. Všechny jsou natřené jásavými barvami, všechny mají na přídi oko boha Osirise. Bdí nad tím, aby se rybáři vrátili bezpečně do přístavu. Hodně barevný je i místní trh. Prodávají se tu ryby všech tvarů, barev a velikostí i typické maltské produkty - med, nugát, koření, víno či ruční krajky. PEPKOVA VESNICE Návštěvu filmové vesnice Pepka námořníka ocení hlavně děti. Dospělým se bude líbit nádherná skalnatá scenerie okolí. V roce 1980 tu filmaři natáčeli příběhy námořníka Pepka a kulisy městečka Sweet Haven zůstaly od té doby zachovány. Dřevo na stavbu domků sem dovezli z Kanady, na Maltě totiž žádné dřevo není. V domečcích se promítají filmy, součástí vesničky je dětský zábavní park s nejrůznějšími atrakcemi a projížďkou lodí. MEDOVĚ ŽLUTÁ BARVA MALTY První dojem z Malty - moře vápencových budov s plochými střechami. Jejich jednotvárně medovou barvu narušují jen barevné domovní dveře a vysunuté dřevěné balkony. Jsou všude a jsou krásné. Jen máloco na Maltě není z vápence. Jsou z něj kopce, skály a především všechny domy, dokonce i moderní hotely z betonu. Vápenec tu má i své muzeum, mimochodem dost zajímavé. MEGALITICKÉ CHRÁMY Chrám v Ggantiji na ostrově Gozo je považován za vůbec nejstarší stavební dílo na světě. Je minimálně o 500 let starší než egyptské pyramidy. Velkolepé zbytky chrámů z 4. a 3. tisíciletí jsou i na dalších místech. Dodnes je záhadou, jaká civilizace je vybudovala a k čemu vlastně sloužily. Nevíme nic o tom, jak si jejich stavitelé mohli bez jakékoliv techniky poradit s mnohatunovými bloky kamene. VALLETTA Hlavní město Malty je především městem rytířů. Vybudovali ho po slavném vítězství nad tureckou přesilou v roce 1565, o které se zasloužil francouzský geniální stratég Jean Parisot de la Vallette. Po něm získalo město jméno. Město nad největším přírodním přístavem leží na ploše pouhých 750 x 600 metrů. Za hodinu ho projdete křížem krážem. Valletta si však zaslouží víc času, pokud ho nemáte, nenechte si ujít alespoň katedrálu. MDINA Původní středověká metropole ostrova má zvláštní atmosféru. Je to město paláců a tichých úzkých uliček, kde se zastavil čas. Však se mu také říká Mlčící město. Má honosnou katedrálu, v jejímž muzeu jsou bohaté sbírky umění, kromě jiného i perokresby Albrechta Dürera. Z hradeb pevnosti je krásný výhled na celý ostrov. Město totiž leží v samém středu ostrova.