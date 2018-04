Malta, jedna z nejpestřejších dovolených ve Středomoří

Stačí dvě a půl hodiny letu z Prahy a jste v nejmenším ze států Unie. Jestli dorazíte stejně jako já v noci, možná vás překvapí, že téměř celý ostrov je osvícený. Že by Malťané byli tak bohatí, aby si mohli dovolit pouliční lampy i podél silnic spojujících jednotlivá města? Vysvětlení najdete záhy, když po ostrově začnete jezdit. Malta je takové velké město. Vesnice i města tu na sebe navazují a splývají dohromady.

Další překvapení, byť o něm víte a čekáte ho, je jízda autem vlevo. Bývalá britská kolonie si tento zvyk ponechala i poté, co získala samostatnost. Než si při pohledu do projíždějících aut zvyknete na děti sedící na místě řidiče, chvíli to trvá. Já jsem se naštěstí celou dobu vozila, i tak ale každá cesta na kruhový objezd do "protisměru" ve mně stejně vždycky rozproudila krev.

Malta. Hlavní město Valletta z letadla, za chvíli přistáváme na vodě

Na skok na Gozo

Naše cesta mířila z letiště na severozápad k vesnici Cirkewwa. Odtamtud odjíždí trajekt na sousední ostrov Gozo. Cesta na něj zabere dvacet minut a zpáteční lístek za auto a osobu vyjde na 15.70 eur.

Gozo je malé, žije tady třicet tisíc lidí, ale rozhodně stojí za návštěvu. Je čistější než Malta. "Goziťané si ostrova víc váží. Vždycky se museli sami o sebe postarat, o svoji obranu, o své živobytí, považují ho za svůj domov a podle toho se k němu tak chovají," vysvětluje průvodkyně Adriana Oliva. Díky větší vlhkosti půdy je ostrov zelenější a i samotní Malťané připouští, že třeba takové ovoce a zelenina tady vypěstované chutnají lépe.

Hlavním městem je Victoria (Rabat). Dvě jména nejsou chyba, používají se každé zvlášť, ale i dohromady. Městu dominuje na kopci postavená citadela s obrannými hradbami, které sloužily jako opevnění před nájezdy Turků a dalších národů. Citadela je otevřená pro návštěvníky, stejně jako její opevnění, z něhož je výhled na celý ostrov.

Ostrov Gozo a jeho ‚okno‘ vysekané příbojem

Nejstarší památky

Naše cesta z hlavního města Gozo míří do města Xaghra. Nalézají se v něm megalitické chrámy Ggantija Temples. Jsou to vlastně obrovské vápencové balvany, z nichž největší váží padesát tun.

Chrámy jsou považovány za nejstarší volně stojící neolitické chrámy na světě, byly objeveny v letech 1816 až 1820 a prý pocházejí z doby 3 500 před naším letopočtem. Zachována z nich dodnes zůstala jen jedna třetina, část je bohužel navíc obehnaná lešením, které je tu navždy. Zpevňuje kameny, aby se stavba nerozpadla.

Na jaře, než začne pálit slunce, Malta díky kytkám září barvami Kdo by odolal posezení v kavárně, která hraje všemi barvami

Pochybnosti o stáří chrámů jsou na místě, vědci dodnes nemají jasno, kdy a kdo je vlastně stavěl. Další podobné megalitické chrámy jsou k vidění na Maltě při jižním pobřeží nedaleko vesnice Qrendi. Tady zase na ochranu před zubem času vyrostla obří konstrukce se střechou.

Na Gozo se určitě vydejte k západnímu pobřeží k místu Dwejra a jeho tzv. Azurovému oknu, které ve skále vytvořil příboj. Můžete tu ležet a opalovat se, popíjet kávu, vyrazit na moře a potápět se nebo nasednout do některé z mnoha malých loděk, s nimiž vás zdejší muži zavezou na krátkou prohlídku jeskyně a skal podél pobřeží.

Přistání s letadlem na moři

Zpátky na Maltu se vracíme hydroplánem. Strach se mísí s očekáváním. Nikdo z naší desetičlenné skupiny s ním zatím neletěl. Přemýšlíme, jak pilot zvládne manévry v poměrně malém přístavu městečka Mgar, ale je vidět, že neletí poprvé.

Přistání je dokonalé. Stejně tak dokonalá je vizáž našeho pilota. Mužská část skupiny lituje, že mu asistuje další muž. Ale i jejich čas přijde. Air Malta má tři pilotky, a když se vracíme zpět domů, máme štěstí na jednu z nich.

Malta, dopravu mezi ostrovy zajišťuje hydroplán Malta - mezi ostrovy se létá hydroplánem. Ženskou posádku nadchl pilot

Do hydroplánu se vejde až čtrnáct lidí. Cesta z Gozo na Maltu netrvá ani čtvrt hodiny. Přistáváme přímo ve Vallettě, v přístavu, který je dle místních nejhezčí na celém světě. A litujeme, že let netrval delší dobu.

Je nedělní poledne a silnice na Maltě překvapivě nejsou prázdné jako u nás. Tvoří se na nich kolony aut. Zčásti kvůli Svátku matek. Malťané vyrážejí přát svým maminkám a ti, kteří už je nemají, se zastavují na hřbitovech, aby tam položili kytku a také lístek s přáním. Silně věřící obyvatelé Malty tento zvyk dodržují, stejně jako o dalších svátcích, třeba na Vánoce.

Nedělní kolony aut jsou na Maltě běžné, svátek nesvátek. Malťané jsou zvyklí vyrazit po mši na objížďku ostrova, po níž se rodina sejde v restauraci, u moře nebo na některém parkovišti u silnice, kde mají piknik. K němu je potřeba koupit čerstvou rybu. Vyráží se pro ni do městečka Marsaxlokk. V neděli je tu trh.

Na Maltě se často jí ryby Chléb zapečený se sýrem

Několik stovek metrů se tu podél moře táhnou stánky vyrovnané ve dvou řadách proti sobě. Můžete na něm nakoupit ovoce, zeleninu, sýry, ryby, stejně jako typické krajky a suvenýry v podobě maltézských rytířů, ale i boty a oblečení. To se však neliší od toho, co dostanete v tržnicích u nás.

V přístavu jsou desítky malých pestrobarevných loďek s typickým zeleným, žlutým, červeným a modrým nátěrem a s namalovanýma očima na bocích.

Klid za hradbami Mdiny

Výlet do Mdiny, která bývala do roku 1566 hlavním městem Malty, nás usvědčuje v tom, jak je Malta malá. Město leží někde ve třetině ostrova, ale když se podíváte ze zdejších hradeb, kousek před vámi je moře. Je možné, že jsme tak blízko? Je.

Mdina je krásné tiché městečko se čtyřmi sty obyvateli. Je v něm karmelitský klášter (The Carmelite Priory), jehož část je otevřená veřejnosti. Karmelitští mniši vám v něm ukáží, jak dříve žili jejich předchůdci. Nahlédnout budete moci do jejich kuchyně, kde uvidíte třeba strojek na výrobu zmrzliny, ale také pokoj mnichů.

Až půjdete zpátky, nechte doznít atmosféru kláštera v tamní kavárně, kde je příjemný chládek.

Putování za Caravaggiem

Hlavním městem Malty je dnes Valletta založená členy řádu sv. Jana (maltézskými rytíři) před 500 lety. Dlouhé ulice jsou tu postavené paralelně jedna vedle druhé a připomínají ty v americkém San Fancisku. Při pohledu z kopce se na nich tvoří typické ‚vlny‘.

Vydejte se do zdejších zahrad Upper Barrakk Garden. Budete z nich mít jako na dlani přístav i část města. Připlouvají sem obří trajekty, stejně jako tu kotví malinkaté barevné loďky.

Nedaleko od parku stojí na hlavní třídě Republic Street za návštěvu Katedrála sv. Jana (St. John´s Co Cathedral), kterou používali maltézští rytíři jako hlavní kostel a kde je také vystavený jediný podepsaný obraz malíře Caravaggia. Ten svá díla zásadně nepodepisoval s odůvodněním, že každý jeho rukopis přece pozná. Caravaggio na Maltě jeden čas žil a byl přijat i do Řádu maltézských rytířů. Nakonec musel z ostrova prchnout.

V katedrále St. John´s Co Caravaggia s jeho podpisem Cathedral je jediný obraz

Novodobý rytíř

Jestli chcete vidět, jak vypadá a žije moderní rytíř Řádu maltézských rytířů dnes, navštivte vallettský dům Casa Rocca Piccola ve stejné ulici, kde stojí katedrála. S manželkou tu žije markýz De Piro a nemovitost otevřel pro veřejnost. Seznámí vás s historií celého šlechtického rodu, ukáže rozsáhlou knihovnu, krásně prosklenou jídelnu, ale i ložnici. Markýz působí neuvěřitelně skromně a je milý.

Malťané svůj ostrov vychvalují v mnoha směrech. Spousta věcí na ostrově má přívlastek nej. Jestli jsou ta nej opravdová, nebo jde to typický projev malého národa, nevím, Malta však za návštěvu stojí.

Hvězda - znak maltézských rytířů. Dobře se prodává i na suvenýrech Kromě klasického čísla popisného mají domy na ostrově jméno. Malťané ho mají zapsané v dokladech.