Malta je výspa Evropy, Gozo je výspa Malty

VICTORIA

Trochu schizofrenní město. Jmenuje se správně Rabat, slyší však spíš na nové jméno, které dostalo od Britů na počest královny Viktorie. Ale mnoho obyvatel Victorie má stále pocit, že žijí v Rabatu. Je to vlastně maličký městys, na jehož tělíčku je obří hlava: citadela. Obrovská pevnost by se hodila spíš do Maginotovy linie a stojí za prohlídku. Victoria je ospalé hnízdo - a právě v tom spočívá její největší kouzlo. HOUBOVÁ SKÁLA

Číňané popravovali kvůli bourci morušovému, na Gozu se stínalo kvůli houbám. Rostly a stále rostou na skalisku kousek od pobřeží, které se jmenuje - jak jinak - Houbová skála. Je to prý vlastně jen taková hmota, o níž se věřilo, že má léčivé účinky. Něco na tom bylo, neboť houba obsahuje antibiotika. Teď se místo poprav pokutuje, neboť na skálu je přístup přísně zakázán. BAZILIKA

Klasický příklad toho, jak obrovské chrámy jsou na malém Gozu: bazilika svatého Jiří ve Victorii. Byla postavena v 17. století uprostřed uzoučkých, klikatých uliček. Uvnitř je mnoho uměleckých předmětů, dokonce ještě z doby vlády Římanů, takže představuje historii Goza v kostce.

KOLEJE

Gozo je místem, kde si lámal hlavu i Däniken. Jsou tady podivné hluboké koleje vytlačené jakoby od velkých vozů do kamene. Všelijak se křižují a některé končí na útesech přímo nad mořem. Kdo a proč je vytvořil, to zůstává záhadou. OKNO DO NEBE

Je to jeden z nejznámějších symbolů Goza. Dva gigantické sloupy, každý 40 metrů široký, podpírají ve dvacetimetrové výšce vodorovný kamenný blok dlouhý sto metrů.