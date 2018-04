Mallorca: ostrov, který vás nabije energií

Ostrov tisíce podob

O největším z Baleárských ostrovů se někdy říká, že má tisíce podob. Určitě stojí za to poznat z Mallorky trochu víc než jen vyhřátou pláž a okolí hotelu. Pokud si půjčíte auto, můžete ostrov projet křížem krážem za několik dní - vždyť od západu k východu měří zhruba 100 kilometrů.

Budete tak objevovat nejen dlouhé bílé písečné pláže, ale i kouzelná historická městečka, drsné hory, jeskyně i romantické zátoky... Dobrým výchozím bodem k výletům je hlavní město Palma de Mallorca.

Přinášíme pár tipů, co byste na svých autotoulkách po ostrově neměli minout.

ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ: PRO ROMANTIKY

Valldemosa

V tomhle malebném městečku na severozápadě ostrova se můžete toulat celé hodiny. Úzké dlážděné uličky, zapadlé dvorky, typické mallorské kamenné budovy. Vše zarámováno dramatickým panoramatem hor Serra de Tramuntana.

Když se díváte na zavřené okenice domů, napadne vás, že tam musí mít skoro tmu. Prý kvůli tomu Mallorčané špatně vidí, dozvídám se později od průvodkyně. Okenice totiž zavírají stále, v létě kvůli horku, v zimě kvůli chladu.

Největším magnetem Valldemosy je kartuziánský klášter Sa Cartuja, původem ze 14.století. Právě tady totiž v letech 1838-1839 prožila zimu slavná milostná dvojice - polský hudební skladatel Fréderick Chopin a na tehdejší dobu nekonvenční a provokativní francouzská spisovatelka George Sandová.

Pozdější kniha G.Sandové o Mallorce, v níž místní obyvatele přirovnala k opicím a polynéským kanibalům, téměř vyvolala diplomatickou roztržku mezi Španělskem a Francií.

Valldemosa dnes žije z jejich příběhu, kvůli kterému sem přijíždějí tisíce turistů. V tehdejší době ale pár vzbuzoval zášť místních obyvatel. Poté, co vesničané zjistili, že Chopin trpí tuberkulózou, byli odsud umělci doslova vyštváni...

Costa Brava de Mallorca (Divoké pobřeží Mallorky)

Ať už pojedete z Valldemosy dál na sever do oblíbených městeček Deia či Soller, nebo se budete vracet do Palmy, rozhodně se projeďte přímo po západním pobřeží. Říká se mu tady Costa Brava de Mallorca (Divoké pobřeží Mallorky) a patří k tomu nejhezčímu, co na ostrově můžete spatřit.

Pohled na rozeklané, až 440 metrů vysoké útesy, si nejlépe vychutnáte z některé vyhlídky, které dříve sloužily jako strážní věže. Ve chvíli, kdy se hladina moře se zapadajícím sluncem změní v obrovské ohnivé zrcadlo zarámované divokými skalisky, pochopíte, proč tahle místa po staletí přitahovala ty největší snílky a rozervané romantické duše.

TIP PRO MOTORISTY

V půjčovně zaplatíte dle typu auta od 30 EUR na den. Vůz si může pronajmout řidič starší 21 let, který se prokáže nejméně dva roky starým řidičským průkazem (stačí národní). Policie je tu nesmlouvavá a pokuty vysoké: za nezapnutý bezpečnostní pás zaplatíte 60 EURO, za telefonování za volantem až 200 EURO.

Právě západní pobřeží Mallorky si zamilovala spousta umělců a filosofů a v 60.letech minulého století sem mířili i hippies. Žil tady třeba anglický básník Robert Graves či excentrický rakouský arcivévoda Ludvík Salvator Habsburský. Z poslední doby můžeme jmenovat například amerického herce Michaela Douglase, který kouzlu Mallorky propadl nejen proto, že odsud pocházela jeho první žena.

Jinak je dobré vědět, že serpentiny lemující pobřeží jsou sice kouzelné pro diváky, ale už ne tak pro řidiče. Silničky jsou tak úzké, že protijedoucí auta často složitě manévrují, aby někde u příkopu našly malý plácek na to, aby se navzájem vyhnuly, nebo lépe - "promačkaly kapota na kapotu" kolem.

Pokud patříte k opravdu zkušeným řidičům, můžete si zkusit sjet silnici do Sa Calobry, která leží dále na sever. Čeká tady na vás na 14 kilometrech 67 těch nejkrkolomnějších a nejnebezpečnějších zatáček, které v Evropě najdete; jedna z nich má dokonce 180 stupňů. Během nich klesnete z původních 900 metrů až na úroveň moře.

VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ: PŘÍSTAVY, PLÁŽE, JESKYNĚ

Santa Maria

Směrem k východnímu pobřeží narazíte asi 14 kilometrů severovýchodně od hlavního města Palmy na starobylé obchodní městečko Santa Maria. Návštěvníci sem míří hlavně kvůli pravidelným trhům.

Koupíte tady, na co si vzpomenete, navíc oproti turistickým letoviskům za výhodné ceny. Ovoce a zeleninu, mandle, uzenou šunku a tradiční masné výrobky, ale i keramiku, kožené boty, proutěné zboží a dokonce i živá zvířata. I kdybyste byli zapřisáhlými odpůrci nákupů, atmosféra je natolik podmanivá, že nejspíš s něčím odejdete. Přinejmenším s lahvičkou Hierbas (tradiční likér z bylin a anýzu).

Jeskyně Hams

Poblíž městečka Porto Cristo můžete navštívit některé z jeskyní. Největší jsou Dračí (Coves del Drac) se dvěma kilometry chodeb a podzemních prostor. Neméně zajímavé, a navíc ne tak nabité turisty, jsou Hamské jeskyně (Coves dels Hams). Vyznačují se bělostně průzračnou barvou krápníků, která je způsobena vysokým obsahem uhličitanu vápenátého ve vápenci. Na podzemním jezeře zvaném Benátské moře můžete sledovat 30 metrů pod zemí světelnou a zvukovou show.



Cala Figuera

Východní pobřeží také láká k procházce některého z přístavů. Jedním z nejhezčích je Cala Figuera v malebné zátoce, spojené s širokým mořem úzkým průlivem. Doporučuju posezení v jedné z mnoha kavárniček, odkud můžete pozorovat lodi mířící do přístavu a přitom si pochutnat na některém z typických mallorských dezertů (např. ensaimada).

JIŽNÍ POBŘEŽÍ: KOUPÁNÍ A ZÁBAVA

Jih Mallorky je rájem pro milovníky koupání a zábavy. Najdete tady rozlehlé pláže a spoustu turistických letovisek, barů i diskoték. Hlavně v sezoně je tu opravdu rušno.

Es Trenc

Pokud se budete vracet z výletu na východní pobřeží do Palmy, zastavte se v zálivu Playa des Trenc. Právě tady se nachází jedna z nejhezčích pláží Středomoří - Es Trenc. My jsme se sem dostali téměř až po západu slunce, ale koupání i následný piknik na pláži stál za to. Jedinou vadou na kráse snad byli komáři, kteří si chtěli romantiku pod noční oblohou užít za každou cenu s námi.

Palma de Mallorca

MŮŽE SE HODIT

Turistická sezona na Mallorce trvá od dubna do konce října. Jezdí se sem ale po celý rok, na jaře sem míří hlavně cyklisté a golfisté.

Průměrné denní teploty se v létě pohybují kolem 30 °C. Kolik to stojí

Většina cestovních kanceláří nabízí mimosezonní slevy. Například u CK FISCHER nyní zájezd na Mallorku pořídíte až o 30% levněji .

Hlavní město ostrova by vydalo na samostatnou kapitolu; na jeho návštěvu si vyhraďte alespoň jeden den a jednu noc - noční život je tady opravdu bouřlivý.

Metropoli, která se pyšní mnoha vzácnými historickými památkami, vévodí impozantní gotická katedrála La Seu (Katedrála světla). Na její vnitřní výzdobě se podílel i známý barcelonský architekt Antoni Gaudí kontroverzním dílem Trnová koruna.

SEVERNÍ POBŘEŽÍ - HORY, PAMÁTKY

A co vás čeká na podmanivě krásném severním pobřeží? Divoké útesy, skály, borovice, malebná historická městečka... Tady není místo pro "rychlokvaškové" nevzhledné hotely z 50.let, které sem tam objevíte na jižním nebo i východním pobřeží.

Pollenca

Možná přemýšlíte, co vám ten název říká... Ano, právě tady řešil Hercul Poirot v jednom z příběhů Agathy Christie případ zapeklitého milostného trojúhelníku.

Útulné městečko, obklopené horami, je oblíbeným výletním cílem turistů i Mallorčanů. Je to jedno z těch magických míst, kde příroda, památky a architektura vytvářejí dokonalé souznění. Tuhle zvláštní harnonii můžete pocítit třeba v areálu Kláštera Sant Domenc. Mimochodem, každé léto tady probíhá mezinárodní hudební festival, který organizuje charismatický český hudebník a houslista Eugen Prokop.

Cala Ratjada

Pokud vám vyjde čas a finance, vyzkoušejte plachetnici. My jsme se vydali na zhruba dvouhodinovou plavbu na plachetnici Belmita v okolí přístavu Cala Ratjada. Měli jsme štěstí nejen na dva skvělé námořníky, kteří shodou okolností byli Češi původem z Ostravy, ale i na delfíny. Několik minut jsme mohli sledovat jejich kouzelný tanec hned po boku lodi.

"DOBIJTE SI BATERKY"

A rada na závěr? Na Mallorce se řiďte heslem Mallorčanů - "Co můžeš udělat až zítra, nedělej dnes". Potěšte se západem slunce u moře, užívejte si všech radostí a požitků, vychutnejte si v klidu večeři, která tady běžně začíná kolem desáté... Zaručeně se tak zbavíte stresu a vrátíte se domů s opravdu "nabitými baterkami".