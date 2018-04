Mallorca: kde se i vězni cítí jako v ráji...

Takové vlny se tady nevidí každý den, nezkrotný živel proto přitahuje jako magnet. Ani já se neubráním. S desítkou nadšených odvážlivců několik metrů od břehu zkoušíme, kdo s koho.

Je to nádhera, nechat se aspoň na chvíli unášet odrazem slunečních paprsků na krajkových hranách mohutné tříště, tím úžasným divadlem sevřeným mezi rozeklanými útesy a žlutým pískem...

Jen nesmíte ani na zlomek vteřiny zapomenout sledovat ty rozzuřené zpěněné obry, kteří nemilosrdně bičují všechno, co jim přijde do cesty.

Pláže na míru

Cala Mesquida je menší, asi 300 metrů dlouhá pláž s jemným pískem v malebné zátoce na severu Mallorky. Je jednou z desítek na ostrově, nebo přesněji - 179. Nejméně 45 z nich se přitom může pochlubit modrou vlajkou EU, která se uděluje nejčistším a nejhezčím pobřežním místům.

Pláž si tady můžete vybrat doslova na míru. Od rozsáhlých dunových oblastí s bílým pískem přes malé romantické skalnaté zátoky až k dobře ukrytým maličkým plážím, kam se dostanete poměrně obtížně.



Pláž Cala Pi na jihu Mallorcy TIPY NA NEJHEZČÍ PLÁŽE

Cala Mondragó - 220 metrů dlouhá pláž s bílým pískem na východě ostrova, podle německé ankety 6.nejhezčí ve Středozemí, pláž má mírný sklon, světle modrá až tyrkysová voda

Es Trenc - na jihu ostrova - 3500 m dlouhá a široká pláž s bílým pískem a průzračně tyrkysovou vodou

Formentor - 510 metrů dlouhá pláž s jemným pískem na severu ostrova, malebné okolí s vysokými útesy



NUDISMUS: nahoře bez je běžné všude; nudismus je ale povolen jen v části pláže Es Trenc a na El Mago mezi oblastí Magalluf a El Torr.

Nejsem zrovna výhradně 'plážový typ', takže se přiznám, že když mi dříve známí říkali: "Jedu na Mallorku", představila jsem si jen týdenní 'utrpení' u moře. Tenkrát jsem ještě netušila, co všechno tenhle ostrov ve Středozemním moři, který je svojí rozlohou 3640 km2 největším z Baleárského souostroví, skrývá.

Ostrov tisíce podob: pro každého něco

Mallorca - to totiž zdaleka není jen léto a pláže. Jsou tu také krásné hory, kam se můžete vydat buď na jednodenní výlety, nebo i několikadenní treky. Přespává se v klášteře, horských hotýlcích a chatkách. Ideálním obdobím je jaro a podzim. Jen v pohoří Serra de Tramuntana na severozápadě ostrova se vzpíná na 40 vrcholů, které dosahují nadmořské výšky přes 1000 metrů (nejvyšší Puig Major 1445 m n.m.).

Pokud si nedovedete představit dovolenou bez kola, pak se vydejte na Mallorku na jaře, když kvetou mandlovníky. Při projížďkách vnitrozemím spatříte široširé koberce sněhově bílých a růžových kvítků. Mimochodem, až si na trhu koupíte sáček mandlí, každou si náležitě vychutnejte - jsou sklízeny ručně, klasicky se setřásávají do plachty, strojové sklízení tady sice zkoušeli, ale prý stromy poškozovalo.

Mallorca osloví i milovníky historie a architektury. Na ostrově zanechali svoji pečeť Řekové, Římané, Maurové... Nejvíce památek se uchovalo v hlavním městě Palma de Mallorca, které stojí minimálně za jednodenní výlet. Nejznámější je gotická katedrála La Seu; tu proslavila i modernistická Trnová koruna od barcelonského mistra Antonia Gaudího.

Pokud se rádi bavíte, večer si pak můžete užít v některém baru na rušné promenádě Paseo Marítimo. Moji neúnavní přátelé vyzkoušeli diskotéku "Tito" a náramně si ji pochvalovali. Je ale dobré vědět, že město začíná ožívat až po 22.hodině.

Ke koloritu mallorské krajiny neodmyslitelně patří větrné mlýny. Celkem jich je po ostrově rozseto kolem 700. Dříve sloužily jako čerpadla na vodu, na mletí obilí či lisování olivového oleje. Postupně se rušily, v poslední době se ale Sdružení přátel větrných mlýnů snaží o jejich záchranu.

Mallorca je také ostrovem olivovníků, starých i 300 let. V Palmě opečovávají jeden vzácný exemplář, údajně 1000 let starý. A co na tom, že místní olivy jsou prý podle norem EU příliš tučné a proto se nemohou vyvážet. S vínem a bílým chlebem chutnají přesto skvěle.

Kromě olivovníků a mandlovníků uvidíte na Mallorce i pomerančovníky, fíkovníky, rohovníky (z plodů u nás známých jako svatojanský chléb tady vyrábějí kakao), opuncie... A také borovice a palmy. A když budete přemýšlet, co že je to za prazvláštní vůni, kterou občas ucítíte, tak to můžou být, jak prozradila průvodkyně, borovice, rohovník, ale třeba i divoký rozmarýn nebo tymián.

Co si přivézt na Mallorku...

pokud máte sportovního ducha, tak vhodné boty na turistiku, na kolo, tenis a squash. Vodní lyže, neopren na potápění, surfové prkno, vodní skútr nebo jachtu zájemcům půjčí. Na Mallorce se totiž dají provozovat veškeré možné sporty, na které si vzpomenete. Třeba i let balónem. Jo, a také přibalte golfovou hůl - máte na výběr z 18 golfových hřišť!

MŮŽE SE HODIT

Turistická sezona na Mallorce trvá od dubna do konce října. Jezdí se sem ale po celý rok, na jaře sem míří hlavně cyklisté a golfisté.

Průměrné denní teploty se v létě pohybují kolem 30 °C. Jak se tam dostat

Jezdí sem některé cestovní kanceláře, komplexní nabídku zájezdů na Mallorku včetně prodloužených víkendů nabízí např. CK FISCHER.



...a co si z ní odvézt

Na výběr toho máte spoustu - například kožené výrobky z Incy či ozdobné kachle azulejos. Dobrou volbou jsou typické hnědé kameninové nádoby (greixomena) od těch miniaturních (na oříšky, olivy) až po obří. Koupíte je na místních trzích.

Nejklasičtějším suvenýrem jsou umělé perly z městečka Manacor. Skleněné kuličky se postupně namáčejí v kádince s perletí a pak se ručně leští. Prodávají se pod značkou Majorica nebo Orchidea od 30 EURO výše. Pozor na falešné perly na trzích, každá musí mít certifikát.

Pokud chcete potěšit někoho, kdo je vašemu srdci blízký, darujte mu siurells. Tradiční vypalovaná a malovaná hliněná figurka, u které je píšťalka, je totiž symbolem lásky.

Mallorská kuchyně

Vyznáváte zásadu, že na cestách má člověk ochutnat speciality místní kuchyně? Ta mallorská sice nepatří podle průvodců a znalců k těm nejvytříbenějším, ale rozhodně vás nezklame.

Vaše chuťové buňky potrápí jeden z dalších dílů seriálu o Mallorce. Zatím můžete přemýšlet nad tím, jak asi chutná šunka z prasete krmeného fíky...

Kde se i vězni cítí jako v ráji...

O Mallorce se občas říká: 'Sneseš-li ráj, pak přijeď ma Mallorku'. Jako v ráji se tady dozajista musí cítit i obyvatelé věznice poblíž Palmy de Mallorca. Mají totiž k dispozici krytý bazén, posilovnu, společenskou místnost s videem, knihovnu i studovnu. A při odchodu navíc dostanou finanční injekci ve výši průměrného měsíčního platu...

*** Pokud chcete poznat z Mallorky něco víc než vyhřátou pláž a okolí hotelu, stojí za to půjčit si auto a projet ostrov křížem krážem. V příštím díle se projedeme po romantickém západním pobřeží, navštívíme jeskyně Hams na východě a budeme se plavit na jachtě s delfíny u Cala Ratjady.