Maledivy, perly Indického oceánu

Oáza klidu a samoty

Není možné projet všechny ostrovy Malediv, je jich totiž bezmála 1190 a rozkládají se na ploše 90 000 kilometrů čtverečních.

Maledivská republika má jen 220 000 obyvatel, z toho jedna čtvrtina žije v hlavním městě Male. Ostrovy proto nabízejí nádherně mlčenlivou samotu, a co navíc, pouze šestina z nich je obydlena.

"Kam cestujete?" ptají se plynnou angličtinou místní "taxikáři". Nedaleko letiště "parkují" desítky lodí, které rozvážejí domorodce i turisty na jednotlivé ostrovy. Maledivy jsou dlouhé od severu k jihu 800 kilometrů, a tak na některé návštěvníky vzdálených atolů čekají vrtulníky a malá letadélka s plováky pro přistání na hladině.

Slyšet zde můžete i češtinu. "Co to stojí, How much?" dohadují se. "Je nutné využít jejich služby," říká brněnský cestovatel Jiří Kolbaba, který sem jezdí pravidelně. "I kdybyste měli vlastní loď, ten svůj ostrov těžko najdete. Všechny vypadají z dálky stejně. Jsou absolutně ploché, průměrná výška je pouhé dva metry nad mořem," dodává.

Thulhagiri: Ráj potápěčů

Chcete-li se potápět či šnorchlovat, a navíc domluvíte-li se německy, doporučují místní ostrov Thulhagiri. Jeho korálové útesy, bílý písek, nádherné palmy se nacházejí pouhých jedenáct kilometrů od hlavního letiště na ostrově Hulule. Podle stylových bungalovů je jasné, že ostrovní resort je v držení rakouských majitelů.

Thulhagiri je ostrovem potápění a slunce. Pod vodní hladinou vystupují z bílého písku mohutné skulptury korálů a na hraně rifu padají do hlubin. Nádherné místo pro potápění. Nelze odolat setkání s krásně barevnými obyvateli korálové říše.

Klesne-li slunce k západu, je dobré s potápěním skončit. Nejlepší viditelnost pod vodou je, když slunce svítí co nejvíce kolmo. Také večery na Thulhagiri jsou ve znamení slunce - tentokrát romantických západů, kdy rudá koule zapadá za mraky.

Ostrov Thulhagiri stojí zato navštívit v kterémkoliv ročním období. Ideálně se zde snoubí krása klidného ostrova lemovaného korálovými útesy s péčí domorodého personálu. Tím nejlepším průvodcem po Maledivách je Marzoog Ahmed, ředitel jednoho z resortů. Čtyřiadvacetiletý sympaťák je rovněž vášnivým potápěčem.

Vyprávění o jeho domovském ostrově, nejjižněji položeném atolu Addu, nelze odolat. Je tak sugestivní, že se vydáte na cestu okamžitě. Nejlépe letadlem. Ahmed nelhal, když říkal, že scenerie pod vámi je pak jednou z nejkrásnějších na této planetě. "Všechny ostrovy nejsou tak krásné," upozorňuje Marzoog.

V blízkosti domorodců

Ačkoli je na atolu několik možností pro ubytování turistů, mnoho jich tu nepotkáte. Dleko snazší je zde poznávat život domorodců. Lidé jsou přátelští, i když značně ostýchaví a zdrženliví.

Šest dní v týdnu zde můžete vidět turistické lodě a slyšet snad všechny světové jazyky. Ne však v pátek. Tento den je pro věřící muslimy svátek odpočinku na závěr pracovního týdne. Jeho součástí je piknik rybářů, řemeslníků, obchodníků a jejich rodin. Dostat se v takové chvíli do společnosti ostrovanů je velmi vzácné.

Dalším z maledivských tabu jsou i některé ostrovy. "Cizincům je zakázáno vstupovat na některé ostrovy lokálních obyvatel. Organizovaně mohou navštěvovat vybrané a státem schválené ostrovy domorodců," říká jeden z místních.



Může se hodit Jak se tam dostat?

Cestovat lze přímo z některého letiště západní Evropy nebo přes Bahrajn, Dubaj nebo Kolombo na Srí Lance.



Počasí:

Počasí na Maledivách je vcelku stálé s průměrnými teplotami vzduchu okolo 30 °C a vody 27 °C. Ale nepanují zde suchá, tropická vedra, protože klima je zcela pod vlivem Indického oceánu. Vzhledem ke klimatu je vhodné lehké letní oblečení, pokrývka hlavy, sluneční brýle s UV filtrem, opalovací krém s vysokým ochranným filtrem. Nezbytným doplňkem jsou potápěcí brýle, šnorchl a ploutve. Nudismus je zakázán, opalování nahoře bez v turistických resortech je tolerováno.



Měna

V hotelích se platí především americkými dolary a místní měnou (maledivská rufie - Rf - 100 lárí). Zbytečné je směňovat po příletu dolary. V hotelích se platí většinou platební kartou.



Transfery do hotelů

Transfery do hotelů z letiště jsou organizovány buď lodí, nebo hydroplánem. Cesta hydroplánem se doporučuje na vzdálenější ostrovy nad 100 km.



Maledivy. Oáza klidu v říši korálů. Návštěvník zde nalezne harmonii neponičené přírody a pečlivé péče domorodého personálu. Nenechte si ujít úchvatný podmořský svět. Potápěči si zde opravdu přijdou na své.