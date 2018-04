Maledivy pro bohaté. Jak vypadá luxusní dovolená za půl milionu

Maledivy mají už řadu let nálepku luxusní turistické destinace. Samozřejmě i zde se najdou relativně levná letoviska a třeba milovníky potápění stojí týden plný ponorů s bydlením na lodi zhruba dvacet tisíc korun bez letenky. Ta pravá maledivská romantika však vyjde na mnohem víc. Za jednu noc se snídaní v luxusním resortu totiž zaplatíte klidně dvacet až čtyřicet tisíc korun.

Pohádka pro dospělé

Jak tedy vypadá a probíhá dovolená, o které si 99 procent lidí musí nechat jen zdát? A stojí opravdu za vynaložené peníze? "Pokud má někdo zbytečné miliony, tak to za to určitě stojí, protože atmosféra v luxusním resortu i tamní služby jsou na špičkové úrovni," vysvětluje Jan Stach, který měl to štěstí, že na pár dnů nahlédl do světa bohatých. A přestože se raději toulá po vietnamském, či kambodžském venkově, atmosféra malých korálových ostrůvků ztracených v nekonečném oceánu ho uchvátila a nadchla. "Trochu jsem se bál, jestli se na ostrově atolu Alifu o velikosti kruhu s poloměrem sto metrů nebudu nudit, ale nakonec jsem se tu nenudil ani minutu. Byla to pohádka pro dospělé," vzpomíná cestovatel.

Romantická večeře pro dva servírovaná přímo na pláži

Seznámení se žraloky

Tip na dovolenou Maledivy patří k nejkrásnějším exotickým destinacím. Vyberte si pohádkovou dovolenou na dovolena.iDNES.cz.

Let hydroplánem z letiště u hlavního města Male na vybraný ostrůvek nebyl kvůli dešti a větru nejpříjemnější, stejně tak tvrdé přistání do vln nedaleko ostrova, ale to je zde kvůli velkým vzdálenostem nezbytnost. Naopak samotný ostrov byl pohádkový.

"Dostal jsem prostorný bungalov se soukromým bazénem a kusem téměř soukromé pláže, navíc jsem měl i koupelnu pod širým nebem s vanou zapuštěnou do země. A ať už jsem se podíval doprava, nebo doleva, nikde jsem nikoho neviděl, jako bych byl na ostrově sám," vypráví Jan Stach, pro kterého bylo jedním z prvních velkých zážitků pozorování malých půlmetrových žraloků, kteří si nerušeně plavali jen dva metry od břehu. "Ale když jsem si šel zaplavat, samozřejmě zmizeli," dodává Stach.

Pohádková snídaně plná tropického ovoce Nepříjemný začátek: let hydroplánem ne neklidným mořem není úplně příjemný.

Láhev Bordeaux na ex

Co ho naopak příliš nepotěšilo, byl příšerně drahý alkohol. Maledivy jsou muslimská země a konzumace alkoholu je zde zakázána. Toleruje se pouze v resortech pro turisty, ale kvůli vysoké dani a obtížnému dovozu je zde alkohol klidně i pětkrát dražší než u nás a třeba láhev vína vyjde na tisíc pět set korun. Pokud ovšem někdo má půl milionu na dovolenou, tak tisíce za alkohol neřeší. Navíc hosté vínu často nerozumí a neznají jeho cenu.

Francouzský sommelier z Marseille, který už několik let pracuje v pětihvězdičkovém resortu Constance Halaveli, dává k dobru řadu zábavných historek. Třeba jak si jeden bohatý Číňan objednal staré Bordeaux v ceně 12 tisíc korun za láhev, načež si nalil polovinu lahve do velké sklenice na červené a na ex ji vypil. Nebo když si další klientka objednala výtečné bílé víno z Chablis, ale zdálo se jí příliš kyselé, a tak si do něj nalila cukrovou šťávu.

Luxusní ubytování na ostrově. Každý má vlastní bazén a také koupelnu pod širým nebem - s vanou zapuštěnou do země.

Návyková romantika

Ale vraťme se k těm lepším zážitkům. Bělostná pláž s mělkým a vyhřátým mořem není jedinou atrakcí luxusního resortu. Hostům slouží několik barů a restaurací, umístěných přímo v písku pod palmami, či luxusní lázně s nabídkou masáží, během nichž mohou masírovaní klienti prosklenou podlahou sledovat pestrobarevné tropické ryby "pasoucí" se na korálech.

A nechybí zde ani sauna s ochlazovacím bazénkem umístěným přímo nad mořem, takže z něj můžete pozorovat nekonečnost oceánu či romantický západ slunce.

"Kombinace úchvatné a nezničené přírody s neskutečným luxusem mě stále konsternovala. Klidně i desetkrát denně jsem někde zůstal stát s otevřenou pusou a v duchu jsem si říkal, zda je něco takového možné. Prostě taková hodně návyková romantika," vzpomíná Stach, který v nablýskaném luxusu prožil pět úžasných dnů.

Ceny V luxusním resortu je levnější ubytování v chatkách umístěných přímo v moři, kde se standardní cena pohybuje kolem tisíce amerických dolarů, ale mimo sezonu lze získat pokoj pro dva se snídaní i za 700 dolarů (13 tisíc korun).

Bungalovy na ostrově stojí pak zhruba 2 tisíce dolarů (necelých 38 tisíc korun, opět pro dva se snídaní). K tomu musíte připočíst letenku (například Turkish Airlines nabízejí letenky z Prahy přibližně za 20 tisíc korun) a také jídlo a pití v místních, ne právě levných restauracích.

Noční lov ryb

A jaké byly jeho největší a nejsilnější zážitky? Paradoxně nejsou spojené se samotným resortem, ale s výpravami na moře. Tím prvním bylo šnorchlování se želvami, během něhož viděli z pouhého metru hned několik velkých zelených mořských želv, přičemž jednu si dokonce i hladili.

Druhým nezapomenutelným zážitkem byl noční lov dravých ryb. "Byli jsme na lodi pouze tři. Byl už večer, moře bylo temné, všude kolem vládla tma. Každý jsme dostali vlasec s hákem, na který jsme nabodávali kusy krvavého masa a pak to házeli do hlubin. Ryby braly jako divé a během pár minut každý z nás vytáhl několik barakud či chňápalů, zatímco já jsem navíc ulovil ještě pět kilogramů těžkého groupera," vypráví Stach s tím, že druhý den jim kuchař ulovené ryby připravil na grilu k obědu.